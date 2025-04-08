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新加坡國際食品展登場 台灣業者盼藉獅城進軍東南亞

中央社／ 新加坡8日專電

新加坡國際食品展今天登場，台灣業者希望透過獅城的平台讓農產品進軍東南亞市場。台南市長黃偉哲表示，台南是美食之都，希望新加坡民眾到台南旅遊順便品嘗美食；雲林縣長張麗善則說，受美方祭出關稅措施挑戰，將積極推動更多行銷管道，為雲林拓展國際商機。

新加坡國際食品展（FHA Singapore 2025）今天至11日在博覽中心（Singapore Expo）登場，貿協設立台灣館精選台灣食品與飲品品牌，吸引全球買家、經銷商與業界人士與會。黃偉哲也赴新加坡行銷台南鳳梨，並表示，台南是台灣美食之都，希望新加坡民眾到台南旅遊順便品嘗美食，此次在新加坡上架的台南金鑽鳳梨擁有優質產銷履歷，採行安全種植與產地直送方式，盼讓新加坡消費者吃到最新鮮鳳梨。

張麗善也出席活動並表示，透過食品展平台，廠商商機大，希望將雲林優良的農特產品推展至國際；美國總統川普祭出關稅措施，雲林將積極推動更多行銷管道，拓展市場。雲林也將與新加坡超市業者簽署合作備忘錄、進一步推動農產品落地。

咖啡業者「TGC」經理徐健傑告訴中央社，近幾年台灣越來越注重東南亞市場，希望將優質的台灣產品帶到新加坡，藉此打開東南亞市場，增加台灣產品在國際上的競爭力。

貿協昨天舉行展前搶先看活動，藉此讓相關業者掌握市場新商機。駐新加坡代表處經濟組長吳文忠致詞時表示，台灣與新加坡貿易密切、超乎各界想像，在目前全球經貿環境動盪時期，夥伴關係格外珍貴。台星經濟夥伴協定（ASTEP）生效以來，雙邊貿易額持續增長，互為重要貿易夥伴，且新加坡為東南亞重要經貿門戶，期待透過各方努力推升台星合作發展。

新加坡 雲林

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