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部長陳世凱指「法規與日本相同標準」遭扭曲 交通部急澄清

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣現行規定路口停止線與行人穿越道線淨距以1至3公尺為原則，此標準與日本相同。聯合報系資料照
台灣現行規定路口停止線與行人穿越道線淨距以1至3公尺為原則，此標準與日本相同。聯合報系資料照

交通部長陳世凱日前受訪時提及，今年推出的「停止線與行人穿越道距離」政策背景，與日本相同標準，但談話內容遭部分人士斷章取義，將「我們的規定跟日本是同樣標準」發言，扭曲為指所有台灣交通法規。交通部今澄清，與日本相同標準的部分，是指「停止線與行穿線淨距」，並非全部交通法規。

交通部指出，目前預告法規修正「停止線與行人穿越道線淨距以2至3公尺為原則，如受實際情形限制，得酌予調整，但不得少於1公尺」，各界如有意見，可透過公共政策網路參與平台的「眾開講」留言討論，交通部將適時回應。

交通部表示，人本交通是近年積極推動的政策方向，意即從過去以車輛為中心的思維轉為以行人及弱勢用路人優先，日本的交通安全環境也是經過數十年努力才建立，台灣正處於這個轉型過程，政府各單位正努力改善行人安全。

交通部強調，對於道路安全的挑戰，從未迴避，並正透過修法、工程、監理、教育等手段多管齊下改善現況，例如研擬修訂相關法規以提高行人保護、推動路口工程改善，以及加強駕駛與行人安全教育等，全面提升交通安全。

交通部呼籲，部分有心人士切勿斷章取義、扭曲政策溝通內容，公共議題討論應回歸事實、理性溝通，唯有在正確資訊基礎上凝聚共識，社會才能共同推動交通安全的進步，保障每一位用路人的權益與安全。

交通部長 日本 行人

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