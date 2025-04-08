肺癌死亡率連9年下降 醫：「這二因素」是最大關鍵

根據衛福部「112年國人死因統計」結果，癌症已連續42年居十大死因首位，112年癌症死亡人數5萬3126人，其中，肺癌占了1萬348人。國健署癌症防治組 組長林莉茹表示，肺癌死亡率已連9年下降，其原因為「早期診斷」，早期（0+1期）患者的5年存活率可達9成。

林莉茹指出，國健署自111年7月1日起，開辦胸部低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，計畫成效顯著，確實有助於早期發現肺癌。截至113年12月31日止，全國已有15萬8937位民眾接受檢查，並找出1957名確診肺癌個案，其中早期（0+1期）個案共有1621人，占了83%。

世界衛生組織指出，肺癌是全球癌症死因第一位，亦是台灣癌症死因第一位。林莉茹說，肺癌個案的死亡率高、存活率低，主要與診斷的期別有關。近年來，國人吸菸率下降、推廣低劑量電腦斷層、治療方式進步，均是死亡率連9年下降的原因。

台大醫院癌醫中心分院醫學影像部教授張允中認為，肺癌死亡率連9年下降可歸於早期發現、晚期治療藥物多元，延長存活期。他強調，如果能在早期發現癌症，大多癒後良好，治癒率相當高，也可以省下大筆治療費用。

醫藥科技不斷進步，晚期肺癌治療選項包含化療、放療、標靶治療以及新興免疫治療等。張允中說，新型藥物惠及更多患者，維持生活品質也大大提升存活期。他強調，治療武器多元，還是要著重預防、篩檢；LDCT是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，政府已經擴大篩檢服務對象，符合資格者應安排檢查。

張允中提醒，造成肺癌的原因很多，包含菸害、空汙、職場及居家環境暴露、肺癌家族病史等。日常應做好自我防護，杜絕二手菸、室內外空氣汙染物，多留意空氣品質監測網的數值。只要空氣品質不佳，應戴口罩、打開空氣清淨機，減少空汙暴露。

林莉茹呼籲，政府自今年起，擴大肺癌篩檢服務對象，有以下任一肺癌風險因子且具健保身分之民眾，每二年1次胸部低劑量電腦斷層檢查即可，非高風險者建議須經醫師評估是否需要篩檢為宜。