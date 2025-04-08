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5/1勞動節適逢春季賞花 高公局預測將出現1日遊車潮

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部高公局預測，今年勞動節當天交通量介於平日平均及例假日平均之間，考量都會區周邊景點可能出現1日遊車潮，規畫國道機動開放路肩等管制措施。勞動節國道車潮示意圖。聯合報系資料照
交通部高公局預測，今年勞動節當天交通量介於平日平均及例假日平均之間，考量都會區周邊景點可能出現1日遊車潮，規畫國道機動開放路肩等管制措施。勞動節國道車潮示意圖。聯合報系資料照

今年勞動節（5月1日）放假1天，雖當天為周四且非民俗節日，未形成連續假期，但交通部高公局表示，由於正逢春季賞花時節，加上參考歷年資料，預測勞動節當天交通量介於平日平均及例假日平均之間，考量都會區周邊景點可能出現1日遊車潮，規畫國道仍機動開放路肩等管制措施。

高公局指出，今年的五一勞動節是單一假日且非民俗節日，部分民眾仍須上班上課，但因正逢春季賞花時節，參酌歷史資料研判勞動節當日將以通勤及短途單日旅遊旅次為主。預測交通量介於平日平均及例假日平均之間，將規畫採機動開放路肩、匝道儀控及暫停施工等措施進行交通疏導。

高公局表示，預估勞動節當天，國道應多為短途旅次，用路人若要出門，建議盡量搭乘公共運輸；自行開車用路人，盡量提早出門或於尖峰時段改走替代道路，並於行前先檢查車輛狀況、養足精神，及利用「高速公路1968」App或網站查詢即時路況，彈性調整行車路線或行程，避開尖峰壅塞路段。

勞動節 賞花 高公局

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