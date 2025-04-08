新冠疫苗第2劑三族群開打 疾管署不排除夏季再一波流行

新冠疫情雖處在低檔波動，但新冠併發症及死亡風險仍持續，因此疾管署今日起開放65歲以上長者、55至64歲原住民、年齡滿6個月以上且有免疫不全或免疫力低下患者等三類對象，接種第二劑新冠JN.1疫苗，與前一劑新冠疫苗接種間隔達半年，即可以接種第二劑。疾管署發言人羅一鈞表示，新冠疫情不排除夏季再有一波流行。

疾管署估計至4月底有53萬長者符合接種資格，現年68歲衛福部部長邱泰源也在今天挽袖接種。邱泰源指出，國內本土併發症及死亡個案9成6以上未接種JN.1疫苗，且以65歲以上長者為多；國際實證研究顯示，接種第1劑疫苗的3到5個月後，保護力會開始衰退，因此感染後易發生重症和死亡的高風險族群，可以接種第二劑。

羅一鈞指出，經參考美國CDC接種建議，及衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議討論後，開放65歲以上長者、55至64歲原住民、滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下者接種第2劑新冠JN.1疫苗，讓高風險對象擁有足夠免疫保護，降低重症及死亡風險。

免疫不全以及免疫力低下者包括：目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、器官移植患者／幹細胞移植患者、中度／嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、人類免疫缺乏病毒感染患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者以及其他經醫師評估有免疫不全或免疫力低下者。

羅一鈞說，由於Novavax疫苗已於4月5日屆效，第二劑僅提供莫德納疫苗，庫存量尚有約323萬劑，全國至4月6日已接種205.7萬人，接種率8.66%; 65歲以上長者已接種82.7萬人，接種率17.97%。

羅一鈞表示，接種新冠JN.1疫苗對JN.1衍生變異株，如KP.2、KP.3皆有保護力，對目前全球主要流行變異株XEC及KP.3.1.1亦具有保護力，可有效產生對抗變異株KP.3.1.1及XEC之中和抗體最高至約13倍。

另依據加拿大研究指出，接種疫苗在JN.1與KP系列變異株流行期間，針對65歲以上長者，預防重症住院的保護效益可達60%，因此請還未接種的民眾趕快施打，減少疾病的威脅。

疾管署呼籲，目前新冠JN.1疫苗已接種超過200萬人，至今年4月底預估約有53萬位65歲以上長者可接種第2劑，請符合資格的民眾，前往接種第2劑JN.1 新冠疫苗；另從未接種過新冠JN.1疫苗民眾亦請盡快接種，提升保護力。