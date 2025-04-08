麻疹病例寫6年同期新高！上周+3例 境外移入都來自越南

境外旅遊夯，麻疹境外移入寫下6年同期新高，並且都是來自越南。疾管署今公布國內上周新增3例麻疹確定病例，分別1例本土、2例境外移入。疾管署發言人羅一鈞提醒，清明連假等赴越南旅遊民眾，返台後3周內注意有無發燒、咳嗽、流鼻水、紅眼、出疹等症狀，就醫告知旅遊史，但不鼓勵民眾因為旅遊考量自費接種。

上周新增本土病例為北部20多歲男，防疫醫師林詠青指出，該男子4月1日開始發燒、喉嚨痛曾到急診就醫，4月3日臉部出疹至急診就醫通報，4月7日檢驗陽性確診，目前感染源調查中。

羅一鈞補充，桃園市20多歲男性的同住友人，屬於另一起麻疹群聚案的醫院接觸者，但沒有出現相關症狀。再者，北部20多歲確診個案曾經跟同住有人一起前往醫院，是否跟醫院的麻疹個案有足跡重疊，還需要進一步疫調確認。

另外2名境外移入，分別為中部20多歲越南籍女性以及中部30多歲本國籍男性。林詠青說，20多歲女性為3月25日自越南來台當日發燒、出疹、喉嚨痛，3月27日急診就醫通報，4月1日檢驗陽性確診，匡列航空器和醫療院所等接觸者96名需監測至4月14日。

30多歲男性曾是在3月中下旬到越南，3月31日出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛，4月4日急診就醫通報，4月7日檢驗陽性確診，初步匡列醫療院所等接觸者32名需監測至4月22日。

羅一鈞指出，今年截至4月7日，累計22例麻疹病例，年齡介於未滿10歲至60多歲，其中8例為國內感染病例，另14例為境外移入病例，均自越南移入，今年國內感染及境外移入病例數為六年同期新高。

目前國際間麻疹疫情嚴峻，越南今年截至3月中旬全國63省市累計報告超過4.2萬例疑似病例，其中逾4000例確診及5例死亡，超過70%病例為9個月至15歲以下孩童，其中超過95%未接種疫苗，尤以中、北部地區病例數遽增最為嚴峻且病例集中於都會地區，另鄰近國家及地區包括日本、韓國及香港等境外移入病例多來自越南。

羅一鈞提醒欲前往越南、加拿大、美國等麻疹流行區民眾應做好自我防護，國外旅遊期間，隨時注意個人衛生，勤洗手、不觸摸口鼻、適時佩戴口罩。返國時如有發燒、流鼻水、紅眼、咳嗽、出疹等麻疹疑似症狀，入境時應主動告知機場檢疫人員並配合健康評估。返國3周內請留意自身健康狀況，如出現麻疹疑似症狀，應盡速戴上口罩就醫，並主動告知醫師近期旅遊史及相關接觸史。

林詠青說，因麻疹先期症狀較不具特異性，曾接種疫苗者發生突破性感染的症狀也較不典型，請醫師提高警覺，病人就診時如有麻疹疑似症狀，應落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）及麻疹相關疫苗接種史，如發現疑似麻疹個案，應於24小時內通報，並加強相關感染控制措施，以降低疾病傳播風險。

家中如有年滿1歲幼兒，請按接種時程儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種MMR疫苗，並避免帶未接種MMR疫苗之幼兒前往流行區。因故必須攜帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往麻疹流行區，出發前2至4周可洽衛生所或旅遊醫學門診評估自費接種MMR疫苗。