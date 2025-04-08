聽新聞
0:00 / 0:00
個人爭議不斷？玉山航空證實 總經理徐柏岳「自請離職」
傳出將經營國內線的玉山航空，原任總經理徐柏岳後又現身相挺「大罷免」，被綠營民代及側翼吹捧而聲名大噪，成為退伍軍人挺大罷免的大咖，但不久後就遭到昔日同袍爆料，1995年飛彈危機時他帶著老婆直接逃官。據掌握，由於徐本人爭議不斷，本月初徐遭到董事會解職。玉山航空證實，徐柏岳在本月2日「自請離職」。
徐柏岳日前接受媒體人廖筱君專訪談玉山航空成立的願景與目標，相關專訪內容在YouTube上播送，後續各大媒體也以廣告方式刊登專訪內容的重點，讓不少離島居民相當期待國內第三家航空公司的成立。不過徐的說法隨即遭來外界質疑對其公司資本額、引進航機的航務問題等。
徐柏岳曾為空軍飛官，但本月1日出面挺「大罷免」，結果被連署「踢」出空官同學LINE組群，並被指當年曾跳機逃美一事。徐柏岳只澄清，當年有不便明言的特殊任務。
不過由於徐個人問題引發爭議，據掌握，本月初玉山航空董事會告誡他不要再上節目，但徐仍執意參加錄影，因此召開會議將其免職。對此，玉山航空證實徐在本月2日「自請離職」。
記者致電徐，徐將電話掛斷，並表示正在錄影中。傳訊詢問其玉山航空職務是否有異動？徐僅回訊「詢問公關即可」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言