停止線行穿線規定與日本同遭扭曲 交部澄清籲理性

交通部長陳世凱日前有關「路口停止線與行穿線規定與日本同樣標準」的發言，遭部分人士扭曲解讀為所有台灣交通法規與日本相同。交通部今天澄清說明，並呼籲理性溝通。

交通部今天發布新聞稿，陳世凱日前接受「中央社」專訪說明，「停止線與行人穿越道距離」的政策背景與日本相同標準。惟專訪內容遭部分人士斷章取義，將「我們的規定跟日本是同樣標準」發言，惡意扭曲為「所有台灣交通法規」。

交通部呼籲部分有心人士切勿斷章取義、扭曲政策溝通內容，公共議題討論應回歸事實、理性溝通。唯有在正確資訊基礎上凝聚共識，社會才能共同推動交通安全的進步，保障每一名用路人的權益與安全。

交通部強調，陳世凱受訪時說明，台灣現行規定路口停止線與行人穿越道線淨距以1至3公尺為原則，此標準與日本相同，是只針對停止線與行人穿越道線間的距離一事，並非指全部的交通安全法規標準。

交通部說明，陳世凱明確表示，為加強保障行人安全，落實人本交通，未來將修正該距離以2至3公尺，並要求地方政府確實落實，保障行人安全。

交通部正預告法規修正「停止線與行人穿越道線淨距以2至3公尺為原則，如受實際情形限制，得酌予調整，但不得少於1公尺。」交通部說，各界如有意見，可透過「公共政策網路參與平台」之「眾開講」留言討論，交通部將適時回應。

交通部指出，「人本交通」是近年積極推動的政策方向，意即從過去以車輛為中心的思維轉為以行人及弱勢用路人優先。日本的交通安全環境也是經過數10年努力才建立，台灣正處於這個轉型過程，政府各單位正努力改善行人安全。

對於道路安全挑戰，交通部說，從未迴避，並正透過修法、工程、監理、教育等手段多管齊下改善現況，例如研擬修訂相關法規以提高行人保護、推動路口工程改善，及加強駕駛與行人安全教育等，全面提升交通安全。

陳世凱是於3月12日接受「中央社」專訪，他表示，雖然台灣跟日本一樣在路口停止線跟行穿線上有同樣標準，但是台灣駕駛習慣沒有這麼好，即使同樣的距離，讓民眾感受還是怕怕的。

陳世凱當時受訪時說，雖然目前路口停止線與行穿線1公尺到3公尺為原則的距離規定，但很多地方政府並未落實，很多路口與行穿線只有30公分到50公分，多讓行人有1公尺的安全距離，安全就多一部分，路口停止線與行穿線的距離加大為2公尺到3公尺，在6月就會完成相關法制作業。