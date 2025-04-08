國父紀念館設計10條路徑 帶民眾走讀孫中山史蹟

國父紀念館策畫「走讀國父史蹟與多元族群建築文化活動」，共規劃10條路徑，行程涵蓋國父史蹟館、中山堂、大稻埕歷史建築群等，帶民眾探索國父孫中山革命足跡與台灣現代建築發展。

國父紀念館今天發布新聞稿表示，這次活動從4月26日至7月26日，涵蓋台北、台中、台南及台東，共規劃10條走讀路徑，每場活動都是半日行程。由銘傳大學建築系教授徐明松及多位專家學者擔任講師，透過實地踏查與專業解說，分享不同時期的建築特色與社會發展脈絡，提升文資保存意識。

其中台北舉行的5條走讀路徑包括國父史蹟館、中山堂、大稻埕歷史建築群，並參訪三明大樓、嘉新大樓與松山機場等，由王大閎、陳其寬、高而潘等建築師設計的現代建築，深入探討歷史脈絡與建築理念的交融。

台南與台中共有3條走讀路徑，行程將參訪台南新營天主堂、台南大仙寺、台南南門勞工育樂中心，以及台中東勢鎮公所與東勢鎮農會等地。

台東計有2條走讀路徑，將走訪舊香蘭遺址、大巴六九部落等排灣族、阿美族及卑南族部落，體驗台灣原住民族的建築智慧與環境適應力。

國父紀念館表示，首場活動將於4月15日開放報名。為維護活動品質，台東場次5月10日限額15名，其餘各場次都為25名，額滿為止。活動詳情及報名方式，可上國父紀念館官網查詢。