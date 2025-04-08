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瘧疾病例寫19年新高…6旬男中西非旅遊 染惡性瘧入住ICU

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署防疫醫師林詠青說明瘧疾重症個案狀況。記者李青縈／攝影
疾管署防疫醫師林詠青說明瘧疾重症個案狀況。記者李青縈／攝影

今年瘧疾數量寫下19年來新高，上月更新增一例重症個案，參加中西非旅行團後感染。疾管署防疫醫師林詠青指出，由於潛伏期曾經到赤道幾內亞、喀麥隆、聖多美普林西比三國旅遊，目前又仍處在呼吸衰竭插管治療，無法確認是否有使用有服用預防藥物；同團成員16人目前都無疑似症狀。

疫情中心副主任李佳琳指出，今年截至4月7日累計7例境外移入個案，為2007至2025年同期最高，年齡介於20多歲至60多歲；感染國家分別為獅子山及索羅門群島各2例、坦尚尼亞、肯亞及其他（非洲中部多國）各1例，其中6例感染惡性瘧，1例感染間日瘧。

今年境外移入瘧疾病例當中包括1例重症，林詠青說，該個案為60多歲本國籍男性，今年2月下旬參加旅行團至中西非旅遊，3月21日返台後出現全身倦怠、噁心嘔吐、腹瀉、黃疸等症狀至診所就醫，3月25日因不適症狀加劇且出現畏寒、尿量減少等症狀至醫院就醫，經通報檢驗確認感染惡性瘧，目前仍於加護病房住院治療中，已經住院兩周 。

目前衛生單位持續追蹤該個案健康狀況及後續檢驗結果，另目前同團旅客均無疑似症狀，已由地方政府衛生局進行追蹤管理。疾管署發言人羅一鈞也指出，惡性瘧容易導致重症跟死亡，死亡率高達10%。

李佳琳說，依據世界衛生組織（WHO）年報資料顯示，全球於2023年估計病例數為2.63億，死亡人數為597,000人，其中非洲區病例數和死亡人數分別占全球之94%及95%，該地區病例數分布以非洲中、南部之奈及利亞、剛果民主共和國及烏干達等國為多，並以致病性最強的惡性瘧為主，常導致嚴重疾病和死亡。

近期資料顯示衣索比亞今年迄今累計已逾90萬例病例，納米比亞於2024年12月底疫情上升，迄今累計逾2萬例病例。此外，亞洲地區印度今年累計逾1萬例病例，韓國今年累計20餘例病例，均與2024年同期相當。

2007至2025年、近19年累計194例確定病例，均為境外移入，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。根據2020至2025年共計27例瘧疾確定病例中，僅3例曾服用瘧疾預防藥物，占11.11%；其餘24例未服用或用藥史不明，占88.89%。

林詠青呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物；旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，儘量安排住在有紗門紗窗的房舍；返國後如出現疑似症狀應儘速就醫，並提供醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊，以做為診斷與治療參考。

瘧疾是由感染瘧原蟲之瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧、卵形瘧；其中以間日瘧及惡性瘧最常見。大多數人感染後，可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀。

感染如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。間日瘧跟卵形瘧可能潛伏在肝臟數星期或甚至數年後再復發，所以在治療完血液瘧原蟲之後，必須再服用奎寧（Primaquine）做根除治療，以避免間日瘧或卵形瘧復發。

疾管署提醒民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物。圖／疾管署提供
疾管署提醒民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物。圖／疾管署提供

死亡率 瘧疾 非洲

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