露德協會伴婦與藥癮兒劃出界線 學習先照顧自身

長期看著困在藥癮中、毫無戒斷意願的孩子，梅姐（化名）形容兩人的關係就像光禿的樹。在露德協會的家屬支持團體陪伴下，思考如何與孩子劃出界線，照顧好自身才能支持家人。

年近60歲的梅姐，孩子雖正值30多歲的壯年，但是長期困在藥癮之中，不論梅姐怎麼勸說，仍不願意戒癮，一點動機都沒有。覺得難過的梅姐找上社團法人台灣露德協會位在花蓮的「洄瀾減害復元中心」，參加日前舉辦的藥癮者家屬支持團體活動。

在繪畫活動中，梅姐畫下一棵光禿的樹，她形容這就像是她與孩子之間的關係。不過在其他藥癮者家屬、與曾走過這段歷程的學長姊的陪伴下，她開始思考要怎麼與孩子切割，學習照顧自己，如今這棵禿樹是「正在發新芽的樹」。

對藥癮家庭而言，最大的痛苦，常不只是成員使用毒品本身，而是無數次的期望落空、復發的輪迴，以及無人可訴說的壓力。

年約70的燕姐（化名）就分享，自己兩個孩子本來都有藥癮，多年來她一味地犧牲自己，給孩子錢、幫他們擦屁股，以為「只要再多付出一點，孩子也許就能改變」。後來卻發現連自己都快撐不住，於是她學會設立界線、照顧自身情緒與身體健康，才終於明白，「讓自己穩住，才是支持家人的開始。」

社團法人台灣露德協會洄瀾減害復元中心社工師闕婉晴今天告訴中央社記者，這樣的支持團體並非「讓家屬解決問題」，而是讓他們理解，自己不需要一肩扛起一切，也有權利過好自己的生活。家屬也在活動中分享，「當我們不再覺得自己是孤單的，困境就開始鬆動了。」

露德協會表示，自「洄瀾減害復元中心」設立以來，中心承接並執行花蓮縣政府成人藥癮家庭支持服務方案，至今已陪伴超過60個家庭，從長期照顧的雙老家庭，到因毒癮導致婚姻緊張的配偶關係，乃至獨自扶養未成年子女的單親藥癮者等各種不同類型的家庭。

露德協會表示，在資源缺乏地區，藥癮家庭同時面臨經濟困境與社會排斥，加上社區對毒癮的污名，使家屬常不敢輕易吐露自身處境。支持團體不僅是情緒出口，可彼此分享經驗，更有專業心理師與社工，針對藥癮知識、應對策略與溝通技巧進行簡報與練習，幫助家屬在親人復發時不再手足無措。