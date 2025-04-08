太熱門！玉山塔塔加登山步道出現多根圓柱體 設計數器實測人流

玉山塔塔加是熱門景點，為掌握其步道人流資料，玉山國家公園管理處獲捐助引進雙向人員流量計數器，已設於塔塔加鞍部、麟趾山和鹿林山登山口，透過紅外線感應人流計數，作為環境負荷和步道管理參考，提升遊憩品質及環境永續發展。

玉管處指出，塔塔加遊憩區海拔2500至2800公尺，位於玉山國家公園西北園區，地貌複雜、林相豐富，因其自然生態及人文資源豐沛，又有新中橫公路貫穿，交通便捷，是國人踏青旅遊的熱門景點，根據統計，平均每年約有64萬人造訪。

而該遊憩區內的麟趾山、鹿林山及鹿林前山有「塔塔加三山」之稱，並設有約15公里的環狀步道，沿途可欣賞玉山群峰、南橫關山等百嶽風景，還能觀察針葉樹、杜鵑、台灣獼猴、山羌、黃喉貂、金翼白眉、帝雉等中高海拔的動植物生態。

玉管處表示，由於塔塔加地區無需申請入山入園，民眾可隨時造訪，被認為是最親民的高山步道，由於使用率高，難免有毀損狀況，近年多虧有台灣山盟公益協會認養維護步道與山屋，協助建置山徑指標、生態廁所，公司協力共同守護環境。

台灣山盟公益協會今年更捐贈引進3組雙向人員流量計數器，每組計數器設有2支裝置，分別為發射器與接收器，透過紅外線技術感應人流進出並記錄人次；玉管處則將計數器設置於塔塔加鞍部、麟趾山和鹿林山登山口等熱門步道的出入點。

玉管處表示，藉由計數器統計各出入口的人數流動，精準掌握園區人流資料，作為遊憩區環境負荷和管理策略的參考，有效調配步道設施維護資源與管理措施，提升遊憩服務品質，提供國人優質旅遊體驗，也可望促進自然生態環境永續發展。