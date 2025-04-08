國情紀錄片「星廚探味」 獲美食界奧斯卡兩大獎

外交部國情紀錄片「星廚探味：台灣」今年獲得有「美食界奧斯卡獎」稱號的The Taste Awards的兩大獎肯定，外交部今天表示，國情紀錄片是增加台灣國際能見度重要計畫，但今年因預算刪減，拍攝計畫受影響。

外交部上午舉行例行記者會，國際傳播司司長徐詠梅於業務簡報表示，外交部2023年與Discovery頻道合作製播「星廚探味：台灣」國情紀錄片，今年3月在美國有「美食界奧斯卡獎」稱號的第16屆The TasteAwards中獲得「最佳非英語節目、影集或影片」與「最佳亞洲節目」兩項殊榮。

徐詠梅說明，「星」片是外交部為配合疫後國境重開、吸引國際旅客來台政策，以推廣台灣美食文化為主軸而策製的紀錄片。此次獲獎顯示外交部與跨國媒體合製國情影片，透過其國際通路向全球展示台灣多元風貌，除文宣效益良好外，並獲得國際傳播業界肯定。

徐詠梅也說，此外，該片也獲選納入Discovery頻道母公司華納兄弟集團Max國際串流平台的節目片單，持續讓更多國際觀眾深入體驗台灣美食的獨特魅力，提升台灣文化的國際能見度。

媒體會後詢問，外交部114年度媒體政策及業務宣傳費遭全刪，對國傳司業務影響。

徐詠梅受訪時表示，目前盡量以不增加費用的方式推展業務，但有關四大平台等傳統媒體相關業務，受到影響較大。

徐詠梅說，國情紀錄片是增加台灣國際能見度的重要計畫，今年原規劃以「智慧醫療」為主題拍攝，但該計畫也因預算被刪而受到影響。

至於2024年度國情紀錄片「AI科技島：台灣」，徐詠梅於會中表示，該片與Discovery頻道合作製播，內容介紹台灣為全球晶片與AI產業供應鏈不可或缺的要角。

徐詠梅表示，該片將於5月9日晚上10點在台灣Discovery 頻道首播，並於5月22日起陸續在包括日、韓、印度等20個亞洲國家播出，配合5月20日至23日舉行的「國際電腦展」（Computex），擴大宣傳效益。