高雄市立聯合醫院力推在宅照護 8旬嬤享類住院診療服務

高雄市立聯合醫院今年推動「在宅急症照護試辦計畫」組成醫療團隊到府照護，讓長期臥床患者免於往返奔波醫院，首位受惠病人是87歲高齡阿桃嬤，因中風臥床泌尿道感染，在宅接受抗生素治療，病況穩定，病人只要付部分負擔醫療費用5%及交通費，即享有「類住院」診療服務。

健保署力推在宅急症照護試辦計畫（Hospital at Home，簡稱HaH）」高屏澎地區由96家醫療院所組成32個醫療團隊，其中，高雄聯醫攜手高雄榮總及診所、長照中心組成「高榮在宅急症照護小組」，成員有醫師、護理師、藥師及呼吸治療師，專注肺炎、尿路感染或軟組織感染等需抗生素治療病人，提供在家或照護機構醫療服務新模式。

高雄聯醫表示，這次接受HaH計畫病人87歲的阿桃嬤，中風長期臥病，過去常因健康狀況不穩定反覆進出急診室，今年初阿桃嬤再次高燒、呼吸急促、血氧濃度低於90%及意識模糊等嚴重症狀就醫，家屬尊重阿桃嬤意願選擇非侵入性治療，也在醫療團隊陪同下簽署不施行心肺復甦術。

醫師檢查發現阿桃嬤有膿尿，需進行抗生素治療，後來採「在宅急症照護試辦計畫」，在家接受醫療團隊治療，獲得更便捷、更人性化的醫療照護，病況穩定下來，她只須付每天250元不到的費用。

聯合醫院家庭醫學科主任徐立昇指出，HaH核心目標是提供更彈性、更貼近民眾需求的醫療服務，因應高齡化社會需求，在宅接受「類住院」醫療照護模式，病人可在熟悉環境接受醫療照護，醫療團隊會根據每位病人情況，制定客製化居家治療方案。

另透過「御曲APP」可遠端追蹤病人情形，有助調整用藥和治療策略，確保在家醫療品質猶如住院治療，若病情變化不適合在宅治療，可藉由專設綠色通道，迅速轉送聯合醫院急診治療。