小港機場不能叫Uber！前員工分享兩大常見狀況 旅客沒看清會不知所措

每個機場的規定都有所不同，如果沒有查清楚只會造成自己與他人的困擾。近日一名小港機場的前工作人員，在Dcard發文，分享小港機場的旅客常遇到的問題，希望網友們在日後能多加注意。

首先，小港機場不是24小時營業的，「好像很多人不知道機場是會關門的」，如果來得太早只能在機場外面的公車椅子上等待了。

根據小港機場的官網，小港機場國內線航廈的開放時間為每日5點至21點30分，國際線航廈開放時間為每日4點20分至24點，都將視航班狀況延長，末班機旅客離站後航警會實施清場。

因此原PO建議加住高雄的旅客早上4點搭車進機場就好，提早到「你只會不知所措」。而想從機場搭捷運回家的旅客也要注意出關時間，如果超過23點20分，就很難趕上24點的末班車，「除非沒有行李」。

此外，原PO表示小港機場「不開放私叫計程車跟Uber」，希望旅客不要為難司機，「抓到會被罰很多錢」。他建議網友搭捷運到其他站再約車，如果行李很多，則建議使用機場排班的計程車。

根據小港機場的官網，如果要搭乘網約計程車，旅客需要從捷運的6號或2號出口，經由地下通道至捷運1號出口的高雄公園搭乘。

然而原PO也不建議大家走捷運通道，尤其是在有許多行李的情況下。首先，行李推車要在國內航廈出口處歸還，而他估算從國際航廈走捷運通道到高雄公園的距離超過一公里，要到搭車點又更遠，捷運通道「雖然安全，但是悶熱又繞路」。

原PO提醒，因為航廈內有冷氣，而捷運站的聯通道很悶熱，要注意溫差過大的風險。

也有網友提問，如果想叫Uber，到底要怎樣比較方便？原PO則回答，如果行李很多，只能搭排班計程車了，最好的方式是減少行李，搭捷運到其他車站叫車。