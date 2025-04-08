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嘉義極光哈密瓜慘遭寒害 9成裂果發霉、市場恐一瓜難求

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣極光哈密瓜今年慘遭寒害，逾9成裂果發霉，近期春收市場恐一瓜難求。圖／蔡易餘提供
嘉義縣極光哈密瓜今年慘遭寒害，逾9成裂果發霉，近期春收市場恐一瓜難求。圖／蔡易餘提供

今年春季氣溫忽冷忽熱，「嘉義極光」卡蜜拉及洋香瓜品種佩洛斯慘遭寒害，近9成果實裂果發霉報銷，朴子與鹿草地區溫室都傳出災情，不只無法收成，還有上千顆報廢果面臨清運窘境，瓜農損失慘重苦不堪言，盼政府協助清運，近期市場恐一瓜難求。

「這怎麼賣？全都得拔除，還不知道這些壞瓜要丟到哪裡去。」瓜農黃世昌說，今年氣候異常，忽冷忽熱，瓜果熱天成長、遇冷後因熱脹冷縮滲出汁液，導致裂果，果實將會發霉，3分地卡蜜拉幾乎全報銷，從農30多年沒遇過整園接近全毀的慘況，盼政府盡快啟動災損補助機制，減輕農民壓力。

鹿草鄉瓜農蘇禹謙說，雖然裂果已無法販售，但仍得逐一採摘清除，後續果實處理問題更令人頭痛，上千顆壞瓜堆在一起，不只發臭還會影響環境，清運若是照重量收費，對已慘賠的瓜農更是雪上加霜，盼政府主動協助清除不良果，讓農民專心復耕，盡早恢復生產。

立委蔡易餘指出，受極端氣候影響，嘉義縣朴子、鹿草溫室瓜果出現嚴重裂果，洋香瓜卡蜜拉、佩洛斯受損嚴重，整園近乎全毀，勘災後將由公所統計受損面積及數量，縣府農業處彙整報請農業部啟動協助機制，盼能及時提供農民必要支援，減輕損失、穩定產業。

縣府農業處表示，依據天然災害救助辦法，洽請洋香瓜栽培相關鄉鎮市公所，盡速瞭解或報送災損面積後辦理會勘，確認致災原因，依程序陳報農糧署，協助農友；不良果清除部分將與相關鄉鎮市公所研議，專案優惠協助不良果等清除作業之可行性。

嘉義縣極光哈密瓜今年慘遭寒害，逾9成裂果發霉，近期春收市場恐一瓜難求。圖／蔡易餘提供
嘉義縣極光哈密瓜今年慘遭寒害，逾9成裂果發霉，近期春收市場恐一瓜難求。圖／蔡易餘提供
嘉義縣極光哈密瓜今年慘遭寒害，逾9成裂果發霉，近期春收市場恐一瓜難求。圖／蔡易餘提供
嘉義縣極光哈密瓜今年慘遭寒害，逾9成裂果發霉，近期春收市場恐一瓜難求。圖／蔡易餘提供
嘉義縣極光哈密瓜今年慘遭寒害，逾9成裂果發霉，近期春收市場恐一瓜難求。圖／蔡易餘提供
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災損 農業處 農民

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