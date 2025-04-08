股災慘賠睡公園？ 醫界熱議 診間竟可開立「極端貧窮」診斷碼

美國總統川普的關稅政策讓台股暴跌，不少股民哀號慘賠，要快去公園占位置，還有網友列出超商即食品優惠時段避免吃土。醫界熱議，醫師判定疾病的「診斷碼」中，竟出現編碼為「Z595」極端貧窮（extreme poverty）的診斷，不少醫師認為是假訊息，但今赴診間發現「真有此診斷碼」，笑稱開立此診斷後，是要准許患者去公園睡嗎？

「你今天Z595了嗎？」這是今天醫界熱議的話題，社群媒體Threat上流傳數則，股災後，竟發現有新的診斷碼可以開立，分別為「Z595」極端貧窮（extreme poverty）、「Z59.0」無家可歸（Homelessness）、「F43.0」急性壓力反應（Acute stress reaction）、「R45.2」不快樂（Unhappiness）、「Z63.7」家庭因財務損失面臨重大壓力（Other stressful life events affecting family and household）等。

部立桃園醫院急診醫學部主任鍾亢說，這些診斷碼並非是股災後才出現的，而是世界衛生組織訂定的「ICD-10診斷碼」中，原先就已經設定的。

不過，鍾亢說「貧窮真的是一種病」，貧窮帶來生活壓力及不確定性，讓人充滿焦慮、自我懷疑。過去，急診室常遇到街友、流浪漢等需要安置的就醫族群，甚至還有因經濟困難付不出醫藥費的「賴床族」，醫院只能依ICD-10診斷開立貧窮相關的碼別。

他說，無論是「Z595」極端貧窮、「Z59.0」無家可歸、「F43.0」急性壓力反應等，通常是由精神科、身心科醫師開立，關稅問題引爆全球市場恐慌情緒，推測最近應該會出現害怕貧窮的身心科就醫潮。

鍾亢說，別再嘲笑貧窮是一種病，診斷碼中，確實有許多與相關生活困難的碼別可開立證明。他呼籲，股災發生後，全球恐面臨連鎖反應，民眾應做好心理準備，也讓身心保持安定，減緩強烈的身體反應和情緒波動，試著把重心放在自己「可掌控」的部分。