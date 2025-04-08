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北捷6百清潔員年底特休恐被迫歸零

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
台灣勞動派遣產業工會上午舉行「台北捷運，特休小偷！」記者會，台北市議員何孟樺（右一）、柳采葳（右二）、台灣勞動派遣產業工會顧問鄭中睿（左一）、台北市產業總工會理事長邱奕淦（中）出席，抨擊北捷反復歸零清潔人員年資，服務十年卻只有三天特休。記者曾吉松／攝影
台灣勞動派遣產業工會上午舉行「台北捷運，特休小偷！」記者會，台北市議員何孟樺（右一）、柳采葳（右二）、台灣勞動派遣產業工會顧問鄭中睿（左一）、台北市產業總工會理事長邱奕淦（中）出席，抨擊北捷反復歸零清潔人員年資，服務十年卻只有三天特休。記者曾吉松／攝影

台灣勞動派遣產業工會上午舉行記者會，台北市議員何孟樺、柳采葳、台灣勞動派遣產業工會顧問鄭中睿、台北市產業總工會理事長邱奕淦出席，指出北捷每天117車站服務的6百多位清潔員年資，不斷被迫「反復歸零」。

依照《勞基法》，同一家公司只要工作滿1年，就有7天特休，之後年資愈久特休愈多。勞團指出在北捷，一名清潔人員很可能服務了10年，卻只得到3天特休，因為清潔人員「雇主」一再變更、年資歸零、特休重新計算。

北捷站務處回應，北捷的清潔契約屬承攬契約，也都納契約範本，只要工作滿半年有三天特休，一年七天、兩年十天，三年14天，會督促廠商依照契約執行，不過對於換新廠商就得年資歸零，北捷僅表示，都依勞基法規定，至於工會提出的清潔員改為自雇等訴求，北捷表示會帶回去研議。

台灣勞動派遣產業工會上午舉行「台北捷運，特休小偷！」記者會，台北市議員何孟樺（右一）、柳采葳（左一）、台灣勞動派遣產業工會顧問鄭中睿（左二）、台北市產業總工會理事長邱奕淦（右二）出席，抨擊北捷反復歸零清潔人員年資，服務十年卻只有三天特休。記者曾吉松／攝影
台灣勞動派遣產業工會上午舉行「台北捷運，特休小偷！」記者會，台北市議員何孟樺（右一）、柳采葳（左一）、台灣勞動派遣產業工會顧問鄭中睿（左二）、台北市產業總工會理事長邱奕淦（右二）出席，抨擊北捷反復歸零清潔人員年資，服務十年卻只有三天特休。記者曾吉松／攝影

北捷 特休

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