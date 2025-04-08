北捷6百清潔員年底特休恐被迫歸零

台灣勞動派遣產業工會上午舉行記者會，台北市議員何孟樺、柳采葳、台灣勞動派遣產業工會顧問鄭中睿、台北市產業總工會理事長邱奕淦出席，指出北捷每天117車站服務的6百多位清潔員年資，不斷被迫「反復歸零」。

依照《勞基法》，同一家公司只要工作滿1年，就有7天特休，之後年資愈久特休愈多。勞團指出在北捷，一名清潔人員很可能服務了10年，卻只得到3天特休，因為清潔人員「雇主」一再變更、年資歸零、特休重新計算。