多元陪顧試辦計畫分級加價 雇主協會批：歧視與剝削

勞動部「多元陪伴照顧服務試辦計畫」支援民眾在「臨短急」等照顧協助，不過日前因外界質疑收費過高而延後至昨天上路。台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今表示，鐘點看護工高價加費卻未見專業，該計畫在試辦之初就暴露其高價、針對性與歧視性的本質，痛批以錢分級照護的做法，不僅違背照護倫理，更將失能者與特殊需求者推向被歧視與剝削的深淵。

協會指出，此計畫中，部分試辦單位針對重度失智、體重超過80公斤、有攻擊傾向等狀況，每日或每小時加收100至600元不等費用。然而在長照制度中的本國居服員早有針對失智、精障的專業課程認證，並規定「唯有通過培訓者才能照顧特殊需求者」，然而這些鐘點看護移工是否已提出專業認證來要求跟特殊照護需求者加價？

協會表示，勞動部與試辦單位尚未見任何專業培訓證明的要求，缺乏認證依據的加費標準，令人質疑其合理性與專業性，用金錢凌駕照護品質，卻由勞動部官方推出的方案一再拉高支付不起的照護人力，將置失能及特殊照護需求的家庭於絕境。

其次，協會主張不該有針對性、歧視的收費標準，讓肥胖、重度失智、精障等較難照顧的疾病成為原罪，將肥胖與疾病標籤化，歧視特定生理狀況的病患。

再者，在計畫中所有需加收費用的標準，都必須由專業醫療人員明確定義標準與判斷依據。例如試辦單位提及「有攻擊傾向」需加費，但如失智症引發的行為與心理症狀（BPSD）屬疾病表現，而非患者本意，專業照護應透過技巧化解，而非單純加價。

此外，本計畫為受照護者全額自費聘僱看護，勞動部不該以就業安定基金補助試辦單位，仰賴全國外籍移工雇主繳納的就業安定費補助承辦單位的辦公室租金、行政費、人事費等，成本由雇主埋單，卻反過來坐地起價，凸顯勞動部與衛福部長期忽視雇主訴求，未建立看護技能分級制與認證標準，如今卻放任民間團體高價收費，是行政怠惰的展現。

協會表示，本國照服員到宅服務不收取交通費，但鐘點看護移工卻需額外支付，此差異可能加重偏鄉家庭負擔。城鄉資源差距長期存在，計畫未提出解決方案，反而將成本轉嫁民眾，勞動部應承擔照護資源配置上的責任，並建立照護倫理與行業規範。