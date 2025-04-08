懶人包／新冠JN.1疫苗第2劑今開打！適用3對象 6大QA解惑

新冠JN.1疫苗第二劑今天開打，公費開打對象鎖定三大類：65歲以上長者、55至64歲原住民、免疫力低下患者。只要與前一劑新冠疫苗接種間隔6個月，即可接種第二劑JN.1疫苗。不過，現在究竟有哪些疫苗可打？不符合上述公費施打對象也能打第二劑疫苗？6大疫苗相關Q&A解答相關疑惑

Ｑ1：誰可以打第二劑？沒有打過新冠疫苗也可以接種嗎？

Ａ：疾管署新增開放打第二劑對象為：65歲以上長者、55歲至65歲原住民，以及年齡滿6個月以上且有免疫不全或免疫力低下患者；據統計，目前約有53萬人符合接種資格。

如果沒有接種過任何新冠疫苗，但被認定屬於免疫力低下者，應盡速接種新冠疫苗，目前國內供應的新冠疫苗為新冠JN.1流行株的疫苗，且想要施打第一劑「全年齡」皆屬於由公費提供接種，12歲以上接種0.5毫升，滿6個月至11歲幼童接種0.25毫升。

屬於免疫低下族群者，例如：1年內曾接受免疫抑制治療的癌症患者、器官移植患者或幹細胞移植患者、中度或嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、人類免疫缺乏病毒感染患者、正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者，以及其他經醫師評估有免疫不全或免疫力低下者。

Ｑ2：如果已經打過第一劑，但是第二劑不符開打資格，現在可以自費打第二劑嗎？

Ａ：目前所有的新冠疫苗都採「公費接種」，即「免費」施打，並未開放自費施打，因此，公費打過第一劑者，想要再打第二劑，但並不符合此次第二劑公費施打對象的範圍，沒有辦法靠自費施打第二劑。

新冠疫苗採公費接種，因此配合施打的合約醫療院所，不得向民眾收取接種診察費，但掛號費及耗材等醫療相關費用，得依各縣市所訂收費標準酌收，同時接種兩項以上疫苗或因其他因素看診者，掛號費不得另加。

Ｑ3： 新冠疫苗現在有哪些廠牌可以接種？

Ａ：目前僅提供「莫德納新冠疫苗」，先前曾提供Novavax JN.1疫苗接種，但因為上一批採購效期僅有到4月5日，已經沒有Novavax的品項可以接種。

Ｑ4：施打莫德納新冠疫苗，會有副作用嗎？

Ａ：依照莫德納新冠疫苗的仿單介紹，接種疫苗後，可能出現接種部位疼痛、紅腫等副作用，可適度冰敷，不要揉抓接種部位。

假若接種疫苗後，持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應盡速就醫釐清病因。

Ａ：新冠疫情近期仍處在低檔波動，感染新冠肺炎還是具有重症、死亡的風險，接種新冠疫苗能大幅降低重症、死亡風險。根據研究資料顯示，接種新冠疫苗者，罹病後導致住院的風險，可以降低約5成、死亡風險可降低8成7。

依據疾管署統計，去年10月至今年3月底，一共累積537例感染新冠肺炎重症的病例，65歲以上長者占78%，具潛在病史者占84.9% ；死亡部分則自累積114例死亡，65歲（含）以上占87.7%，具潛在病史占86.8%。

Ｑ6：現在去哪裡可以接種新冠疫苗？

Ａ：民眾可至疾管署官網「流感新冠疫苗及流感藥劑地圖」（https://vaxmap.cdc.gov.tw/）查詢疫苗各縣市合約院所及看診時間查詢，或是各縣市疫苗接種院所查詢。