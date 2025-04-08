東海岸設風力發電 東管處：不建議、也不同意

有業者提出東成陸域風力發電計畫，擬在台東成功鎮至長濱鄉設25部風力發電機組，引起地方關注及反彈；但也有民眾擔心東部海岸國家風景區管理處（簡稱：東管處）最後可能不得不配合國家綠能政策，釋出轄管土地設置機組。東管處長林維玲表示，考量整體景觀不建議、也不同意。

林維玲指出，東海岸台11線沿線都屬於景觀道路，且轄內大多為國家重要風景區，就是以景觀為賣點，根本不適合設置風力發電，縣府也來文詢問意見，處理回覆意見是不建議，她也不同意；整個開發計畫機組設置點都不在轄管景區內，就算在景區附近，也因風力及供電需求不合，更不適合設置，民眾無須擔心。

繼去年有廠商有意在南迴3鄉鎮沿海規劃設置33部風力發電機，引發熱議後，近期又有廠商提出東成陸域風力發電計畫，擬在台東成功鎮至長濱鄉設25部風力發電機組，更引起地方關注及反彈，認為整個台東海岸線將都是風力機組，美麗的無敵海景將不再，紛紛表達不滿及抗議。

「金剛大道、三仙台旁就是風力機組能看嗎？」有民眾表示，光試著想像就覺得很醜，雖然感覺只是業者試水溫，但難保最後機關為配合中央綠能政策，不得不妥協。另也有人指出，台東海岸每年面對颱風首當其衝，隨便風力都超過11、2級以上，更別說常有破表風速，設置風機有很大風險，且海景被破壞，這對觀光沒好處。

縣府財經處表示，縣府支持符合在地特性的再生能源發展方向，但以不破壞自然環境、不影響居民權益為前提。大型陸域風力發電案涉及景觀、生態、文化及居住品質，不視為優先選項。若業者提出環評申請，將請中央從嚴審慎處理，並充分聽取在地民意，確保符合永續原則與公眾利益。