特休小偷？北捷6百清潔員最多特休應20幾天 年底恐又被迫歸零

北捷平均日運量達200多萬人次，整潔便利一直讓觀光客讚許，但每天117車站服務的6百多位清潔員年資，卻不斷被迫「反復歸零」。2018年監察院曾要求北捷改善併計年資，至今未改善。台灣勞動派遣產業工會今提三訴求，並批北捷「特休小偷」。

台灣勞動派遣產業工會顧問鄭中睿說，目前北捷外包的三家廠商，到今年12月31日合約就結束，不過目北捷652位清潔員，很多都服務有10幾、20年，若有特休併計，這些員工應該要有20多天特休假，但到今年底，若原廠商沒得標，這些清潔員的特休就被迫重新算，要開始從三天起累加。為了要求北捷改善，今起他們會每天逐一在一個捷運站，背上印有「特休小偷」超大氣球發傳單。

鄭中睿更質疑，針對這個派遣勞務權益問題，其實行政院公共工程委員會早在2019年已修改「勞務採購契約範本」，納入特休併計規定；北市府2020年8月13日也跟進，若廠商新得標依照新契約範本原留任的委外人員就得回溯先前廠商的特休累計。但北捷至今都沒有納入特休年資併計規定。鄭問台北捷運公司，「有什麼正當理由，持續當特休小偷，請給大家一個說法？」

北市產業總工會理事長邱奕淦也表示，北捷清潔人員沒有做到特休併計，卻沒有人敢站出來爭取權益，就是因為如果站出來，可能就是換得不續聘，導致他們根本不敢為自己爭取權益，尤其北捷自己提出的報告，還曾自誇光淡水線能節省5千萬元，「怎麼省來的，就是清潔人員的血汗勞動帶來成果」，呼籲北捷要將清潔人員逐步改為自聘人員。

議員何孟樺說，監察院在2018年就曾提出報告，要求北捷要檢討沒有請廠商併計清潔人員年資的外包契約，但已經過了七年，為何北捷還是持續行政怠惰？

議員柳采葳也拿出契約範本，其實台北捷運電子契約副本疑似用刻意的手法，規避台北市政府勞務契約的規定，因年資併計有列入，但北捷採用「不勾選」的欄目，代表北捷知道應該要給足特休年資，但就是不願意給。

台灣勞動派遣產業工會提出三點訴求，第一，北捷應立即清查全體委外清潔員的年資並公開；第二，要求北捷與廠商契約，要變更納入特休；第三，呼籲北捷提出方案及時程，將清潔員又收回自雇。