明下午第一波鋒面到…有雷雨周六下更廣 周日周一濕涼低溫15度

中央氣象署預報中心科長林伯東上午指出，本周有兩波鋒面通過，明天下午到後天一整天，接著周六也會受鋒面通過影響，天氣比較不穩定，其他時間天氣還算穩定。周日東北季風增強稍轉涼，各地低溫15-16度，白天高溫約22度。

林伯東指出，今天台灣雲層比較多，東半部有零星下雨情形。明天華南地區有鋒面系統逐漸建立，下半天接近台灣，到了晚上逐漸通過，到了周四一整天都是鋒面通過的過程，這兩天天氣比較不穩定。周五是兩波鋒面的空檔，另一波鋒面系統又逐漸建立，周六鋒面再度通過，天氣又轉不穩定，且後面還有冷空氣南下，周日東北季風增強，天氣稍轉涼，到下周一高壓逐漸通過，冷空氣減弱，氣溫回升。

降雨方面，林伯東指出，今天到明天上午，天氣大致穩定，只有花東地區零星降雨；明天下午到晚上鋒面逐漸影響，由北而南降雨，且可能有雷雨，一直到周四鋒面通過，降雨明顯，且有短延時強降雨，天氣非常不穩定，可能有劇烈天氣發生。

林伯東表示，周五降雨略為緩和，只有桃園以北、宜蘭山區及東半部會下雨；周六另一鋒面通過，會有短延時強降雨，較周四降雨區域更廣，影響範圍更大，各地都可能有雷雨。周日及下周一，東北季風略增強再減弱，降雨趨緩，這波冷空氣沒有很強。

溫度部分，林伯東表示，最近沒有冷空氣，溫度約在18-26度之間；沒有下雨時如明天白天及周五，溫度較高，下雨時高溫下降。周日東北季風增強稍轉涼，各地低溫15-16度，白天高溫約22度。