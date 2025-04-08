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調整輔導獎勵對象 環部修正環教場所輔導獎勵辦法

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部配合行政院組織改造及實務執行需要，並期合理有效運用補（捐）助環境教育設施場所經費，於8日修正發布「環境教育設施場所輔導獎勵辦法」。

環境部表示，自2011年起實施環境教育設施場所認證，全國現共有273處環境教育設施場所，辦理環境教育課程，協助環境教育之推展。考量實施環境教育設施場所認證制度已逾10年且具成效，為合理有效運用環境教育設施場所補（捐）助經費，修正「環境教育設施場所輔導獎勵辦法」。本次修正調整輔導獎勵對象，刪除原補助認證申請費用，將相關經費挹注於已通過認證、證書仍在效期內且持續運作的環境教育設施場所，提供現行環境教育設施場所更多資源。

其次，本次亦修正評鑑優異環境教育設施場所的獎勵方式，過去對於評鑑優異環境教育設施場所，採提高補（捐）助經費方式，惟為能妥適運用經費分配與提升整體服務品質，修正為評鑑優異環境教育設施場所，次年度其所申請之補（捐）助案，本部得列入優先考量，以期提升環境教育設施場所服務品質與量能，協助環境教育之推展。

環境部

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