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對等關稅恐釀藥價飆漲 專家憂缺藥：應設彈性給付機制

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，若川普宣布對原料藥來源國藥品課徵關稅，恐導致美國國內藥品生產成本上升，帶動全球藥品價格成長，國內應提前因應，比照新冠疫情設定健保緊急給付調整規則，保障民眾健康。本報資料照片
台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，若川普宣布對原料藥來源國藥品課徵關稅，恐導致美國國內藥品生產成本上升，帶動全球藥品價格成長，國內應提前因應，比照新冠疫情設定健保緊急給付調整規則，保障民眾健康。本報資料照片

美國總統川普對台祭出32%對等關稅，昨已導致台股大跌，全球均出現股災。大關稅時代來臨，醫界已出現憂慮氛圍，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，若川普宣布對原料藥來源國藥品課徵關稅，恐導致美國國內藥品生產成本上升，帶動全球藥品價格成長，政府應提前因應，比照新冠疫情設定健保緊急給付調整規則，以保障民眾健康。

許多昂貴新藥，如癌症用藥等，均由美國大藥廠生產，而藥品由原料藥及賦形劑等產製而成，洪子仁表示，原料藥來源多為中國及印度，目前美國尚未訂出這類國家藥品關稅，但原料藥若面臨高關稅壓力，美國藥廠生產藥品成本勢必上升，連帶導致全球藥品價格上漲，若台灣健保給付趕不上藥價上場成本，就會發生藥品退出台灣情況，甚至造成缺藥風險。

洪子仁表示，目前台灣不對藥品課徵關稅，但一旦製藥源頭成本上漲，藥品價格上漲，對國內民眾用藥權益將形成衝擊，甚至因藥品短缺，影響醫療機構運作，危及民眾健康。建議政府比照新冠疫情時的韌性醫療應對戰略，在健保支付制度中，建立「有條件給付價格調整機制」，以因應可能到來的藥品成本飆升。

「目前藥品給付機制欠缺因應重大全球性突發事件的彈性調整空間。」洪子仁表示，醫療產業與一般產業不同，為民生必需產業，民眾可因關稅上漲而拒買奢侈品，但不能生了病卻沒藥吃，醫藥產業不能當作一般貿易看待，應考量民眾福祉、國家公衛政策，建立機制在緊要關頭調整藥品支付點數，或予以補貼，才能保障民眾健康。

此外，烏俄戰爭後，全球出現原料供應問題，各國積極發展本土學名藥產業，洪子仁表示，因應高關稅時代，政府應持續屆政策扶持國內學名藥廠商發展，尤其關鍵性藥品醫材，應做好盤點；此外，原廠藥品藥價上升，具可替代性的生物相似藥，可降低缺藥風險，也應納入考量，「尋求多元化藥品來源與管道，避免風險發生。」

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