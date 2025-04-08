明晚鋒面到！留意雷陣雨周末再一波 周日周一低溫14度

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專指出，今雲量增多降雨仍不明顯，但明晚起本周第一波鋒面到，到後天要留意局部較大雨勢。

吳聖宇指出，今各地雲量明顯增多，東半部有局部短暫陣雨機會，西半部山區也有零星局部短暫陣雨。北部、東半部白天高溫25-28度，中部、南部28-30度。

吳聖宇說，明白天各地多雲或有陽光，東半部及西半部山區有局部短暫陣雨機會。明晚到周四白天中高層短波槽通過，台灣東北方、東方海面低壓鋒面建立，天氣明顯轉差，中部、北部、宜蘭到花蓮一帶轉為有短暫陣雨或雷雨，且要留意局部較大雨勢。南部及台東受影響較小，可能有局部短暫陣雨。降雨最快在周四下午到傍晚逐漸緩和，晚間雨就會停下來。

明天白天北部高溫27-29度，局部可能30度或以上，東半部25-28度，中部、南部29-30度或以上。周四降雨增多各地高溫略下降，北部、宜蘭到花蓮等地25-27度，中部26-28度，南部及台東仍有28-30度。

吳聖宇說，周五是一個空檔，各地大致多雲或有陽光，東半部有零星局部短暫陣雨，西半部山區午後因為熱力作用也可能有零星局部短暫陣雨。西半部白天高溫28-30度，東半部26-28度。

吳聖宇指出，周六另一個較明顯中高層短波槽從大陸華北逐漸東移南壓，長江以南地區逐漸有鋒面建立並且往南接近台灣，上半天大致為多雲或陰天氣，下午到傍晚隨鋒面接近，西半部開始有局部短暫陣雨，入夜後到周日(13日)上午之間鋒面通過，各地降雨轉趨明顯，中部、北部、宜蘭到花蓮一帶有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢。鋒面速度很快，預估周日下午過後降雨就會趨緩或停止

吳聖宇說，周六中部、北部、宜蘭到花蓮高溫約26-29度，南部及台東29-30度以上，台東要留意是否出現局部高溫或焚風現象。周日因鋒面降雨，後續東北季風增強，白天高溫明顯下降，中北部、宜蘭到花蓮高溫降到21-23度，南部及台東23-25度。周日晚間到下周一(14日)清晨受東北季風影響，中部以北到東北部空曠地區低溫可能又會降到14-16度，南部及花東空曠地區16-18度。