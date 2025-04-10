一鍋到底懶人料理！美味奶油南瓜炊飯 免削皮切塊一鍵搞定

日本料理達人Furao（ふらお）在社群媒體X上分享了一道不需大費周章、一鍋到底的香甜濃郁南瓜炊飯。這道食譜特別適合常覺得南瓜皮太硬、處理麻煩而煩惱的家庭主婦與上班族，在忙碌的日常中也能輕鬆端出熱騰騰的美味料理。

材料 （2至4人份） 南瓜：1/4個（300克） 白米：2杯 奶油：20公克，有鹽或無鹽奶油皆可 製作步驟 將南瓜切開，挖除裡面的囊後，連皮整塊以清水沖洗乾淨。無需削皮或切塊，保留整塊原狀即可。 取兩杯白米洗淨，放入電子鍋內鍋，依照刻度加水至兩杯米的水位。接著將整塊南瓜以皮朝下的方向放在白米上面，按下按鈕開始煮飯。若整塊南瓜沒有完全浸在水中也沒關係。 待煮好飯後，打開鍋蓋即可看到鬆軟熟透的南瓜與香氣四溢的米飯。用飯杓將南瓜搗碎後拌入奶油，輕輕攪拌均勻即可享用。可依個人喜好添加醬油或灑上芝麻和鹽提味。

許多網友紛紛留言表示驚艷，「不用處理南瓜皮真的太方便，南瓜甜味和奶油超搭」、「這根本是前所未有的神食譜」，讚聲不斷，更有人直呼「比地瓜飯還厲害」。

屬根莖類的南瓜易於保存，更是有益健康的食材，無論是烘焙或料理皆可使用。這道「南瓜奶油炊飯」不只節省備料時間，也讓料理過程變得輕鬆愉快。特別是在南瓜盛產、價格平實的時候，更值得一試。無論是日常便當、家庭晚餐，甚至當作派對配菜都相當適合。