今明高溫逾30度 周四周六2波鋒面大雨襲、降溫

把握今明好天氣，周四要下雨變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3459-2025-04-07-21-37-20）指出，今、明兩天各地多雲時晴，各地區最高氣溫皆可達30度以上，南部最高氣溫甚至達34度，白天微熱、早晚略偏涼。山區及花東偶有局部少量、短暫降雨的機率。

今日各地區氣溫為：北部17至30度、中部18至32度、南部19至34度及東部16至30度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，明晚至周四第一波鋒面通過，中部以北、南部山區轉有陣雨或雷雨，慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」的發生，氣溫略降。周四晚至周五天氣好轉，氣溫回升。

周六下午至下周(13)日上午第二波鋒面快速通過，氣溫降，全台轉有陣雨或雷雨，亦有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率；下周日白天起天氣迅速好轉，轉為晴朗穩定的天氣。

最新歐洲模式模擬，吳德榮說，下周一至周四(14至17日)高氣壓影響，氣溫回升，連四天各地白天「晴熱如夏」早晚涼，日夜溫差大，超過15度。此外，下周二(15日)起西半部清晨容易起霧。