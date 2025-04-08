國衛院追蹤研究 中輟生染毒風險高出81倍

全國每一百名青少年就有一人使用非法藥物，國衛院研究發現，就學中斷為關鍵因子，相較於一般學生，中輟生使用毒品的風險高出八十一倍，而出生於高風險家庭的國中生，沾毒機率則增加十四倍。衛福部保護司表示，將研議更細緻的輔導方式，讓國中生遠離毒品。

國衛院研究團隊分析二○一三至二○一六年「教育部藥物濫用學生個案輔導管理系統資料」，找出一千六百多名使用過毒品的國中生，再比對社福、健保、輟學紀錄等等的資料庫。

結果顯示，一六○五名曾用過非法藥物國中生中，八成三使用過「愷他命」，一成七使用過「安非他」。此外，百分之廿五點六的染毒國中生，出生於低收、貧窮等家庭；另有一成六的染毒青少年，其家人也用過毒品。

研究發現，百分之十一點四的使用非法藥物國中生，源於高風險家庭，比率為一般青少年的十四倍。染毒青少年的就學中斷比率偏高，達到百分之卅五，更是一般青少年的八十一倍。

該研究計畫主持人、國衛院神經及精神醫學研究中心合聘研究員陳娟瑜表示，相較於一般族群青少年，來自經濟弱勢家庭，或家戶成員曾涉及毒品的比率明顯較高，而曾輟學比例更超過三分之一。

陳娟瑜指出，四年追蹤研究顯示，三成五染毒學生因再次沾毒，而被通報，但是，如果能夠適時提供高風險家庭介入服務，則可有效降低非法藥物使用風險，比率達百分之四十三。相較之下，染毒青少年一旦成為中輟生，則非法藥物再通報的風險則提升百分之四十六。

衛福部保護司科長黃瑞雯表示，此項研究找出影響青少年吸毒的重要因子，如家庭貧窮、家人用毒、輟學，社安網將加強相關輔導。

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