台鐵資產開發 修法有望鬆綁

立法院交通委員會昨審查「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」修正草案，使台鐵局撥入資產及債務管理基金的資產，不受國有財產法、文化資產保存法限制，預計修法後，台鐵公司四大資產收入可望由二八八點八五億元，增至一七六二點九一億元。昨經交委會審議通過，後續提送院會審議。

台鐵去年公司化後，既有一七○○億元短期債務移轉至償債基金，交由鐵道局處理。若未修法，台鐵土地及建物資產僅剩租金、有償撥用收益，卅年約二八八點八五億元，修法後增加容積標售跟不動產標售，還包括台北機廠、E1E2街廓、高雄港站（含臨港線）三處土地，及八七七筆國有非公用土地開發，盼卅年能還清債務。

鐵道局長楊正君表示，修法前，估算台北機廠卅年總收入為十五點八一億元、台北車站E1E2特定專用區二三三點六四億元、高雄港站及臨港線廿四點一四億元、國產署經管國有非公用財產十五點廿五億元，四大資產收入合計二八八點八五億元。

楊正君表示，修法後，台北機廠卅年總收入八三八點六億元、台北車站E1E2特定專用區七二六點五六億元、高雄港站及臨港線一五五點八七億元、國產署經管國有非公用財產四一點八七億元，收入合計一七六二點九一億元，修法後總收入可增加一四七四點○六億元。

經交委會討論，立委均支持台鐵資產開發鬆綁，最終通過，後續提送院會審議。