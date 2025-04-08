台鐵漲票價6月23日上路 北花漲32%

美國對等關稅風暴來襲，台股昨暴跌二○六五點，交通部卻在立法院交通委員會宣布，行政院已核定台鐵票價調整案，平均漲幅百分之廿六點八，其中北高票價最高九七五元、北花票價五八三元，預計本月廿三日公告、六月廿三日實施，民眾自五月廿六日起，購買六月廿三日以後的車票將是新票價。

同一天上路的還有電子票證縮減里程政策。台鐵總經理馮輝昇表示，為解決台鐵對號座被占位或擠不上車的狀況，六月廿三日起，電子票證可搭乘里程，將從現行七十公里，縮短至五十公里範圍。另配合票價調漲，規畫六月廿五日公開且實施新班表。

根據費率計算，台北至板橋區間車將從十五元漲至廿二元，自強號漲至卅四元；中程部分，台中至台北，自強號等對號列車票價，從三七五元漲至五○一元，台北到花蓮區間車從二八三元漲至三七五元、自強號從四四○元漲至五八三元；長途部分，因遞遠遞減優惠下，台北至新左營自強號票價從八二四元漲到九七五元。

不過立委廖先翔提醒，受川普政策影響，國內經濟短期內恐劇烈波動，台鐵此時宣布票價調漲，憂心社會觀感不佳，隨著經貿危機可能持續升溫，建議台鐵分年度、分段調整比例。

交通部次長伍勝園昨宣布，台鐵今年六月廿三日調漲票價；圖為民眾進出台北火車站。記者陳正興／攝影

由於北花票價調漲高達百分之卅二，高於台鐵票價平均漲幅百分之廿六，花蓮縣長徐榛蔚質疑恐加重民眾負擔，呼籲應以民生經濟優先於政治考量。

立委莊瑞雄則表示，考量東部交通特殊性及台鐵票價調漲對花東的影響，建議盡快擬訂花東票價專屬優惠方案，推出返鄉、東部縣市往返優惠票價，提高跨區優惠折扣比率；推出「周末、假日同行」優惠票種等。

對此，交通部次長、台鐵代理董座伍勝園表示，調幅百分之廿六點八，客運利潤僅約百分之零點卅六，連百分之一都沒有，幾乎無報酬率，另也強調，新票價上路期程不會受美關稅衝擊。

台鐵表示，行政院前兩周有函示，會針對花東居民擬定彈性票價等優惠。伍勝園說，考慮針對花東「在離峰時段給予優惠」，朝折扣、彈性票價方式來處理。

至於高鐵是否也會跟著台鐵調漲？伍勝園表示，高鐵運量以及營收持續成長，目前不適合談調漲，待二年後新車進來之後，屆時成本增加，才是適合談的時機。