「藝起Fun礁溪」帶你爬樹、吹泡泡..體驗活動大受歡迎報名秒殺

宜蘭縣政府文化局4月12日至5月11日每周六、日下午在礁溪跑馬古道公園（北園區）舉辦「藝起Fun礁溪-春日嬉遊」系列活動，首周的六、日下午各安排3場焦點表演，接下來每周、六日共有14場藝術體驗，包括人體彩繪、水草瓶、泡泡互動秀、氣球藝術秀及攀樹體驗等，生動有趣，場場報名秒殺。

藝起Fun礁溪有馬戲、擊樂、戲劇等節目演出，適合家庭親子與朋友同樂，活動首周4月12日及13日下午2時起，邀請國內外知名團隊演出，包含獨樹一格的音樂肢體劇場Taiwan Top團隊「身聲劇場」、擅長即興創作阿卡貝拉「Sirens人聲樂團」、精湛特技馬戲「Mr.YES小丑劇團」、結合武術雜技鼓樂的「艸創心演擊樂場」、街頭創意流行的「安德烈斯街舞團」、「悟遠劇坊」新創詼諧幽默的親子歌仔戲，精采可期。

除了首周舞台表演，接下來還有14場動靜皆宜的免費藝術體驗，包括人體彩繪、水草瓶手作、街頭塗鴉等工作坊，還有最受歡迎的泡泡互動秀、氣球藝術秀及攀樹體驗，其中9個場次限定30至35人參加，需要上網報名，https://www.facebook.com/share/p/1Btwtk9w17/?mibextid=wwXIfr，目前皆已額滿。