健康你我他／急診室苦等28小時 膝蓋手術終身難忘

去年4月出門去淡水活動中心打球，在追匹克球時，鞋子突然卡住，右膝著地重摔，躺在地上右腳不能動，用手一摸，「膝蓋中間凹下」，先生見狀急忙打119就醫。

到了醫院急診室，照了X光，醫師診斷為膝蓋髕骨斷成二片，需要開刀。隨即詢問現居於美國曾在台北榮總開過刀的大姊意見，她建議轉院改去台北榮總動刀。

台北榮總急診室擠滿了病人，我深夜留在急診室痴等到凌晨，度日如年，令人痛苦不堪。

急診室內人來人往，躺在病床上根本無法入睡，先生陪伴在旁，坐在椅上也是一夜無眠。

我在隔天下午四點被推進手術房，雖然只是半身麻醉，但才幾分鐘就睡著了；醒來後，右腿從腳底到膝蓋上10公分處打了石膏，我就被推回到病房。

據了解，幫我開刀的竟然是台北榮總陳威明院長，他開刀時，在我的髕骨處打入2鋼釘，再用鋼絲固定，全用健保支付。難怪陳院長被稱為「陳健保」。

目前我的膝蓋復原良好，今年3月去南京旅遊，還爬上中山陵近4百階梯，上下來回全無問題，我也已重回匹克球場打球了。

這次受傷待在急診室煎熬，漫長28小時，令我終身難忘。