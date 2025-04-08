免疫治療恐引起皮膚副作用 長庚找到療法

免疫療法為不少癌症病人帶來一線生機，但臨床使用免疫檢查點抑制劑，卻可能出現嚴重皮膚過敏反應，患者必須中斷治療，每百萬人約1至7人，發生率不高，但林口長庚每年約有10至20例個案。

林口長庚研究團隊找到引發皮膚嚴重免疫不良反應的原因與相對應的治療方式，有助患者持續治療。

一位54歲三陰性乳癌患者，接受免疫檢查點抑制劑治療後，背部出現嚴重皮膚反應，一開始只有零星紅點，後來整個背部產生嚴重發炎且有水泡，經高劑量類固醇治療仍持續發紅，後來長庚給予受抗腫瘤壞死因子（TNF拮抗劑）生物製劑治療，終於控制病情。

林口長庚醫院皮膚免疫科主任鐘文宏研究團隊，利用單細胞RNA定序結合T細胞受體研究分析等多體學，找到免疫檢查點抑制劑引發的皮膚嚴重免疫不良反應原因，與巨噬細胞釋放的趨化因子CXCL10過度表達和免疫毒殺T細胞（CD8+T細胞）顯著增多有關。

林口長庚醫院皮膚科藥物過敏中心主任陳俊賓指出，趨化因子CXCL10的功能是吸引免疫細胞，特別是T細胞到發炎或受損的皮膚及組織部位，其過度表現時，則會造成毒殺T細胞集中到發炎處，引起皮膚破損，產生水泡等相關免疫相關過敏反應。

「免疫療法是利用抗體藥物，激發人體自身免疫系統攻擊癌細胞，但是太過度活化也不好。」陳俊賓說，研究團隊進一步使用抗腫瘤壞死因子生物製劑，治療免疫檢查點抑制劑引起的嚴重藥物過敏反應，結果發現患者的皮膚復原速度顯著快於使用傳統類固醇治療患者，且無再復發現象。

陳俊賓說，免疫檢查點抑制劑引發的嚴重不良過敏反應，包含表皮壞死和毒性表皮溶解症，當出現大範圍皮膚破皮和黏膜潰瘍，可能引起多重器官衰竭而導致死亡，死亡率高達40%。

長庚團隊確認TNF腫瘤壞死因子信號通路在這不良反應中的重要性，精準生物製劑可用於治療和預防免疫檢查點抑制劑誘發相關皮膚不良反應。