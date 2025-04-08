台股暴跌 醫師：「4動」緩解恐慌

美國總統川普宣布「對等關稅」政策後，引發全球股災；台股星期一上午開盤，崩跌超過2000點，股民哀號遍野。台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典表示，民眾要穩住恐慌心理，多運動、活動、勞動、互動調劑身心，也提升健康意識。

許正典指出，不少人已經有「黑色星期一」的預期心理，果不其然，台股開盤即暴跌，。他強調，股市會因天災、人禍而受到衝擊，前者是不可抗拒因素，後者則終將會過去。面對金融危機，最好的做法就是靜觀其變，把眼光放遠，相信一切都會好轉。

林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘說，全球股市重挫，民眾難免產生焦慮感，陷入鬱悶的情緒，但「難過幾天就好」，千萬別放任自己作息紊亂，當飲食、睡眠失衡，容易導致自律神經失調。他提醒，投資要以長遠的角度來看待市場與資產配置，勿因為一天股市重挫而覺得「蒸發」了多少錢。

川普的政策影響到全球經濟市場，民眾應靜待這場風暴結束，觀察各國是否會做出政策調整。他認為，股災歷史不一定會重演，「新冠疫情我們都撐過來了，而且股災也許是資產重新分配的良機。」張家銘表示，如果因為一時慌張焦慮，可能會做出錯誤的判斷。

許正典建議，這段時間要穩住心態，試著轉移注意力讓自己冷靜並放寬心接受現況，不要花太多時間在分析投資慘賠的數字，可多跟同溫層一起取暖、抒發心情。

大部分的煩惱都是自己想出來的！許正典呼籲，日常要多運動、活動、勞動、互動，適時紓解壓力。另外，多吃可促進分泌血清素、多巴胺的食物，例如雞蛋、肉類、優質醣類、深綠色蔬菜、豆類製品等，不僅能協助穩定情緒，也能預防心血管疾病。

「4動」維持愉快心情

1.運動：運動10分鐘左右，大腦就會開始分泌多巴胺，帶來快樂感。

2.活動：適時旅行、露營、植物觀察等戶外活動，或是靜態的打坐冥想、閱讀等，調劑身心。

3.勞動：清掃家裡，讓居家環境整潔，藉由清理掉廢物，敞開心胸迎接改變。

4.互動：建立良好的人際關係，增強個體的心理健康，提升幸福感；多找親友互動，可強化改善憂鬱。