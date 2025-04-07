川普關稅恐改變醫療行為 醫界憂心：小病忍耐 不再就醫

美國總統川普的「對等關稅」政策，正衝擊著全世界人類生活，且下一階段不排除針對藥品產業，國內藥界無不憂心藥品價格上漲、缺藥潮來臨，但不僅是藥界，醫界也開始憂心。醫師公會全聯會理事長周慶明表示，關稅政策影響民生經濟，民眾為省吃儉用，未來恐開始節省醫療費用，「小病忍耐就好，不再就醫」，基層診所將首當其衝。

周慶明說，美國是台灣出口的最大客戶，川普的關稅政策可能讓工廠接不到訂單，嚴重時更可能倒閉，進而影響民眾收入或失業都有可能，更何況像是今天股市大跌，很多人都要開始縮衣節食，而如果收入變少、能省就省，民眾用餐、旅遊都會節省，更不敢看病，包括內需、外銷所有行業都會受到影響、經濟蕭條。

周慶明說，像他的診所掛號費10多年來都是150元，「真的不敢漲」，現在全國診所1萬多家，掛號費漲了病人不來，更影響經營。

基層診所經營並非易事，需要了解收入面、支出面，周慶明說，自健保開辦至今，已經有相當大的變化，隨著物價上漲、資本工資上漲等因素，經營成本增加許多，但健保給付、掛號費等收入面卻沒有明顯增加，因而向財政部反應需求，希望財務面給予支持，，

周慶明指出，醫療院所執行業務者報稅的計稅方式有兩種，一種是列入帳本記載，以實際收入減掉費用支出計算；另一種則是直接採用財政部公布的各年度費用標準計算，區分出收入中可免計稅的成本費用占比多少。

財政部已於上月公布「 113年度執⾏業務者費⽤標準」，其中有關「西醫師」部份，修正重點為掛號費收入，從原本費用率為78%，截至去年12月31日的掛號費收取金額超過150元者為80%，掛號費收取金額150元以下者為90%，意味計稅時可扣除更多成本費用，具實質減稅成效，今年5月報稅季適用。

周慶明舉例，基層診所原本100元掛號費收入中，只有78元視為成本，其餘22元屬於所得需課稅，但如去年掛號費為150元以下者，費用率調增至90%後，變成100元中有多達90元可視為成本在計稅時扣除，剩餘10元才需課稅，而掛號費為150元以上者，費用率調增至80%後，剩餘20元需要課稅，對於診所經營來說，可以節流降低稅負，不無小補，更安心的照顧民眾健康。