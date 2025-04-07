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衛福部修托嬰中心契約 童健康不佳家長須配合接回

中央社／ 台北7日電

衛福部社家署預告修正「托嬰中心定型化契約應記載及不得記載事項」部分規定。新增兒童健康不佳時，若托嬰中心通知接回，家長應配合；若需緊急就醫，衍生費用由家長負擔。

社家署副署長張美美告訴中央社記者，此次修正是因前版自民國112年開始實施後，累積一些實務經驗，因此邀集相關專家、醫師、托嬰中心及家長代表、民間團體、消保會消保官等人一起討論後，進行調整。對於草案內容有任何意見，可於4月2日起60日內陳述意見。

根據公告，本次調整內容包含，多項與兒童健康相關內容。包含新增兒童健康狀況不佳時，若經托嬰中心通知接回，家長應予配合、不得拒絕。並在家長告知義務中，新增若兒童有特殊身心健康狀況，家長除需提供必須藥物或器材及其使用方法，也須提供相關說明，如藥單或藥袋。

並新增明訂，若有緊急就醫需求，所衍生的必要費用應由兒童家長負擔。並考量腸病毒現已非集中於特定季節發生，為利實務運作，將罹患腸病毒者納入一般請假事由進行退費。

此外，新增托嬰中心應將立案證書揭示於機構明顯處，供兒童家長參閱，並提供兒童家長立案證書影本1份；並定明其他服務時間為「延長托育時段」。並調整因可歸責兒童家長事由終止契約、終止契約退費方式等說明文字。

針對托嬰中心通知家長帶回孩子部分，張美美說明，是考量若托嬰中心發現孩子有健康狀況不佳的時候，可提醒家長盡快帶孩子就醫。至於托藥部分，原本就有托藥單制度，但因會議中提家長交接時可提供藥物使用方法說明，以利托嬰中心弄清楚飯前還是飯後用藥、劑量多少，因此增加說明。

台大醫院小兒感染科醫師黃立民說明，腸病毒本來就1年4季都有，但有些型別如71型，會有較明顯季節性，伊科病毒與克沙奇B型則較不明顯；近年隨腸病毒71型疫苗上市，季節性明顯的型別案例變少，伊科病毒與克沙奇B型反而較多，其對新生兒又特別具有威脅性。

小孩有症狀就立刻請家長接回，黃立民說，若是帶回家由家長照顧，因為都非醫療人員照顧，因此對小病人來說，跟在托嬰中心可能差別不大；但盡量不要讓病童留在托嬰中心、造成其他兒童的感染，此為正確調整方向。

托嬰 腸病毒 醫師

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