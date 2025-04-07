周三前都好天氣！1周2鋒面接力 這日雨勢增強範圍擴大

今天各地為晴到多雲的好天氣，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來1周有2波鋒面接力，周三晚間至周四為首波鋒面來襲，全台都有短暫陣雨或雷雨，周六為第2波鋒面來襲，且雨勢更強、降雨區域更廣，需留意短延時強降雨、雷擊及強陣風。

黃恩鴻說，周三（9日）前都是回暖的好天氣，大多地區可見陽光，僅東半部有局部短暫降雨；周三晚間至周四（9、10日）受鋒面影響，全台都有短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北有較大雨勢。

周五（11日）鋒面遠離，環境風向轉為南風，桃園以北、東半部地區及各地山區仍有局部短暫降雨，其他地區多雲到晴。

周六（12日）第2波鋒面來襲，全台都有陣雨或雷雨，且雨勢將會更強、降雨範圍也會更廣，中部以北需留意局部大雨；周日（13日）各地持續有雨。

下周一（14日）東北季風減弱，各地偏乾，為多雲到晴天氣，僅東南部及恆春半島有零星短暫雨。

溫度方面，黃恩鴻指出，未來一周溫度變化不大，但周日鋒面通過後，緊接的東北季風影響轉涼，各地低溫略降為16至18度，高溫20至22度。