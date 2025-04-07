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曾宇謙小提琴獨奏會 3套曲目有米其林也有國宴

中央社／ 台北7日電
小提琴家曾宇謙。聯合報系記者林琮恩／攝影
小提琴家曾宇謙。聯合報系記者林琮恩／攝影

柴可夫斯基小提琴大賽銀獎得主曾宇謙將舉行獨奏會，曲目一開3大套，氣魄之外更有亮點。曾宇謙形容有米其林套餐，國宴小吃，也有海陸全餐，「這對我來說是很奢侈也很幸福的挑戰。」

曾宇謙接受中央社專訪時表示，在一個月內要推出3套曲目，破了自己的紀錄，「這次因為場次多，正好可以奢侈推新曲目。」曾宇謙說，人生有這樣一個階段可以專注練琴，這是另一種奢侈，「忙但不會太累，不會受傷，也讓自己有新的收穫。」

曾宇謙小提琴奏鳴曲三場系列音樂會共有8首奏鳴曲，4首獨奏曲，第一套曲目有舒曼「A小調第一號小提琴奏鳴曲」、舒伯特「C大調小提琴與鋼琴幻想曲」以及貝多芬「A大調第九號小提琴奏鳴曲」。合作鋼琴家則是費雪事業獎得主鋼琴家奧里安．魏斯（Orion Weiss）。

第二套曲目包括貝多芬「D大調第一號小提琴奏鳴曲」、葛利格「C小調第三號小提琴奏鳴曲」、拉威爾「G大調第二號小提琴奏鳴曲」、華格納「冊葉」以及拉威爾的「吉普賽人」。

第三套曲目有舒伯特「G小調第三號小提琴奏鳴曲」、貝多芬「F大調第五號小提琴奏鳴曲（春）」、克拉拉‧舒曼「給小提琴與鋼琴的三首浪漫曲」以及理查‧史特勞斯「降E大調小提琴奏鳴曲」。第二套跟第三套曲目的合作鋼琴家則為鋼琴家為羅漢．德．希爾法（Rohan De Silva）。

曾宇謙在第一套曲目放了舒曼的奏鳴曲，「一則比較少被演奏，二則是曲子是在舒曼精神病發之前寫的，有些反覆零碎的樂句，仍無損美感。」曾宇謙說第一套曲目就是非常正式，就像米其林套餐，曲目精細。

「第二套曲目像是國宴，把好吃的小吃集合在一起，這套曲目我覺得很有趣。」曾宇謙說，像下半場2首拉威爾作品中間夾著華格納的「冊葉」，可以帶給樂迷不一樣的感受。第三套曲目像海陸大餐，「很豐富，情感上也更浪漫，更隨心所欲，希望大家會喜歡。」

音樂會將於6月7日起到7月6日舉行4場演出，地點在台北國家音樂廳與台南文化中心。

小提琴 鋼琴 音樂會

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