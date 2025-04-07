快訊

證交所：936檔股票今跌停 明平盤以下禁止放空

獨／不是跌停？台積電盤後現1035元高價 引市場熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

300萬筆健檢數據分析 醫示警：外食族7大潛藏隱形危機

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師呼籲，外食餐點含有較高的澱粉、油脂、高鈉，小心吃出疾病。本報資料照片
醫師呼籲，外食餐點含有較高的澱粉、油脂、高鈉，小心吃出疾病。本報資料照片

國人外食比率高，近年國家衛生研究院、民間基金會與市調公司進行多項調查，外食族接近7成。而國健署的資料顯示，高達8成的國人有蔬果攝取不足的問題，少於每日3蔬2果建議量。美兆健檢診所醫師陳俊光指出，外食族若吃進過多的油鹽糖，易增加罹患高血壓、糖尿病、脂肪肝、心血管疾病的風險

陳俊光表示，外食族最常吃便當、麵食、速食、羹麵類、各式小吃等，這類餐食含有較高的澱粉、油脂、高鈉，而且餐後再來一杯手搖飲，長久累積下來，可能吃出高血壓、糖尿病、脂肪肝。而這些潛藏疾病沒有明顯症狀，但身體卻經常感到疲憊或不適，需要靠健康檢查才能提早發現異常數字。

根據調查，台灣有7成的上班族每周至少5天以上外食，陳俊光強調，從早餐的三明治或速食、午餐便當、晚餐鍋物，過多的加工食品與食品添加物，恐增加肝臟負擔，影響代謝健康。而加工食物含有高鈉高油、精緻澱粉、反式脂肪等，會刺激身體發炎反應，長期吃更會讓發炎狀態加重。

多數人對於身體狀況只有「健康」與「疾病」的認知，忽略了「亞健康」的風險。陳俊光強調，亞健康的人看起來表面沒問題，但身體內部可能早已亮紅燈，包括脂肪肝、高血糖、骨質疏鬆、內臟脂肪超標等。如果有疲倦、失眠、焦慮等症狀出現，或是經常腹瀉、胃食道逆流，應透過健康檢查揪出病灶。

陳俊光提醒，健康不只是沒生病，而是內外都保持平衡，許多疾病或疾病前期在早期發現時，只要透過適當的介入，就能延緩病程、逆轉甚至痊癒。他呼籲，除了外食族，上班族、久坐族也是隱形健康風險族群，應透過飲食及運動改善，並養成規律的生活習慣。

常見7大隱形疾病風險

1.脂肪肝：外食油膩、應酬喝酒，容易形成脂肪肝，也會影響肝功能。

2.高血糖：經常吃精緻碳水化合物、含糖飲料，血糖問題提前找上門。

3.高血壓：隱形的「血管老化」，對健康的影響屬於全面性，可能引發中風或心肌梗塞。

4.腸道菌相失衡：食品添加物多，腸道慢性發炎，容易有腸躁症、胃食道逆流。

5.骨質疏鬆：外食少攝取鈣質，加上久坐，導致骨質流失速度快。

6.內臟脂肪超標：脂肪囤積在內臟，可能會導致代謝症候群，進一步造成胰島素阻抗。

7.慢性發炎：經常外食、高壓力、熬夜，這些習慣讓身體處於「慢性發炎」狀態，提高癌症機率。

外食族 脂肪肝 風險

延伸閱讀

健檢中心不敢收她！鍾欣凌認「之後要找大醫院」

自己也可以輕鬆做到！專科醫推薦7要點「快速戰勝脂肪肝」

35歲葉欣眉罹直腸類癌！醫：糞便潛血難查 健檢才能發現

葉欣眉驚傳罹「類癌」！緊急動刀摘除腫瘤病倒畫面曝光

相關新聞

300萬筆健檢數據分析 醫示警：外食族7大潛藏隱形危機

國人外食比率高，近年國家衛生研究院、民間基金會與市調公司進行多項調查，外食族接近7成。而國健署的資料顯示，高達8成的國人...

最便宜卻總是被忽略！醫曝常喝「1飲品」 降低失智風險

常喝熱湯、手搖飲，就覺得有補足水分了嗎？營養醫學醫師劉博仁指出，手搖飲、熱咖啡中的水分固然存在，但它們同時也含有大量的糖及咖啡因，反倒讓身體流失更多水分，真正夠滋養身體與大腦的，其實是最單純、乾淨的「白開水」。

台灣鯨豚觀察員僅3成實際參與任務 海保署將強化資格認定

台灣鯨豚觀察員自2019年迄今，總人數已累計超過900名，但目前有實際工作經驗者僅佔整理人數約3成，海洋委員會海洋保育署...

美對等關稅衝擊 環境部長彭啓明：將推台版CBAM增國際談判籌碼

美國總統川普於美東時間2日宣布對貿易夥伴課徵對等關稅，今逢連假首日開盤，台股今重跌2065.87點，全球股市也一片大慘。...

2個月前才稱「要有平衡性」台鐵將研擬花東票價專屬優惠

行政院拍板台鐵票價平均調漲26.8％，新票價預計6月23日上路，立委莊瑞雄強調，考量東部交通特殊性及台鐵票價調漲對花東的...

林業保育署嘉義分署長李定忠接任 原分署長張岱榮陞副署長

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天喜氣洋洋，原任分署長張岱榮陞林業保育署副署長，原副分署長李定忠接任分署；受邀觀禮的嘉義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。