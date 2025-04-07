300萬筆健檢數據分析 醫示警：外食族7大潛藏隱形危機

國人外食比率高，近年國家衛生研究院、民間基金會與市調公司進行多項調查，外食族接近7成。而國健署的資料顯示，高達8成的國人有蔬果攝取不足的問題，少於每日3蔬2果建議量。美兆健檢診所醫師陳俊光指出，外食族若吃進過多的油鹽糖，易增加罹患高血壓、糖尿病、脂肪肝、心血管疾病的風險。

陳俊光表示，外食族最常吃便當、麵食、速食、羹麵類、各式小吃等，這類餐食含有較高的澱粉、油脂、高鈉，而且餐後再來一杯手搖飲，長久累積下來，可能吃出高血壓、糖尿病、脂肪肝。而這些潛藏疾病沒有明顯症狀，但身體卻經常感到疲憊或不適，需要靠健康檢查才能提早發現異常數字。

根據調查，台灣有7成的上班族每周至少5天以上外食，陳俊光強調，從早餐的三明治或速食、午餐便當、晚餐鍋物，過多的加工食品與食品添加物，恐增加肝臟負擔，影響代謝健康。而加工食物含有高鈉高油、精緻澱粉、反式脂肪等，會刺激身體發炎反應，長期吃更會讓發炎狀態加重。

多數人對於身體狀況只有「健康」與「疾病」的認知，忽略了「亞健康」的風險。陳俊光強調，亞健康的人看起來表面沒問題，但身體內部可能早已亮紅燈，包括脂肪肝、高血糖、骨質疏鬆、內臟脂肪超標等。如果有疲倦、失眠、焦慮等症狀出現，或是經常腹瀉、胃食道逆流，應透過健康檢查揪出病灶。

陳俊光提醒，健康不只是沒生病，而是內外都保持平衡，許多疾病或疾病前期在早期發現時，只要透過適當的介入，就能延緩病程、逆轉甚至痊癒。他呼籲，除了外食族，上班族、久坐族也是隱形健康風險族群，應透過飲食及運動改善，並養成規律的生活習慣。

常見7大隱形疾病風險