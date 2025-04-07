美對等關稅衝擊 環境部長彭啓明：將推台版CBAM增國際談判籌碼

美國總統川普於美東時間2日宣布對貿易夥伴課徵對等關稅，今逢連假首日開盤，台股今重跌2065.87點，全球股市也一片大慘。環境部長彭啓明今天表示，將規畫台版CBAM，建立對內外銷都公平合理的保護機制，並協助出口導向產業建立更強的國際談判籌碼。

彭啟明今天下午出席「Taiwan in the World：Sustainability Breakthrough ＆ Responsible Investment Dialogue」開幕式致詞表示，台灣的2030減碳目標為28±2%，2035年為38±2%，這是極具挑戰性的承諾，但同時也是產業轉型、創新發展的新契機。

除了減碳，政府也將積極推動廢棄物管理與循環經濟政策，藉由全球供應鏈的重組，把循環與永續融入產業核心，讓「淨零」不再是成本，而是新一代價值鏈的起點。

彭啓明指出，台灣已有「氣候變遷因應法」與碳定價制度，未來將持續強化法制建設，讓制度更健全、治理更透明，幫助企業與國際減碳標準對接。在CBAM日益嚴格的情勢下，也將規畫台灣版CBAM，建立對內外銷都公平合理的保護機制，並協助出口導向產業建立更強的國際談判籌碼，也將投入100億元成立綠色成長基金，協助本土氣候科技發展。

彭啓明也說，綠色工作機會正快速成長，根據環境部與104人力銀行合作調查，目前台灣有超過2萬2000個綠色工作職缺，為全行業增速最快，起薪平均高出整體市場約8%，僅次於科技類職缺。

彭啓明承諾，台灣減碳的方向不會改變，但會更貼近企業、了解第一線需求，擴大與產業、公協會、地方政府等各界的溝通與協作，並將積極爭取資源，擴大補助與獎勵，也會在制度上適時調整，提供靈活配套與快速回應，讓企業在綠色轉型的路上不孤單、不受限。