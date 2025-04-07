2個月前才稱「要有平衡性」台鐵將研擬花東票價專屬優惠

行政院拍板台鐵票價平均調漲26.8％，新票價預計6月23日上路，立委莊瑞雄強調，考量東部交通特殊性及台鐵票價調漲對花東的影響，呼籲台鐵盡快提出花東票價專屬優惠。台鐵先前強調，票價調漲要有平衡性，否則對其他地區不公平，但交通部政務次長伍勝園今表示，會朝離峰時段給優惠方向進行，台鐵公司也說，行政院前2周函示，將研擬優惠措施。

立法院交通委員會今上午審議修法草案，立委莊瑞雄質詢時表示，台鐵此次票價調漲平均漲幅26.8％，雖對於持TPASS民眾沒有影響，但對於跨區通行的花東民眾來說負擔很大，呼籲台鐵應盡快研擬出花東專屬優惠，不僅可促進國內旅遊，也能減輕民眾出行的票價壓力。

伍勝園表示，目前票價調漲除採遞遠遞減外，考慮對於花東「在離峰時段給予優惠」 ，但還在研議中，會盡量給花東地區優惠，目前朝折扣、彈性票價方式來處理。

台鐵公司今下午召開記者會說明新票價時，總經理馮輝昇也針對花東地區優惠表示，行政院前2周有函示，因此針對花東居民擬定彈性票價等優惠措施，詳細時程表及方案內容須經內部研議後再公開，後續確定方案就會對外說明。

然而，台鐵今年2月5日在召開董事會通過票價費率記者會上，對於立委爭取花東地區專屬優惠表示，票價調漲要有平衡性，若花東需要特別運價，建議採花東基金補貼，而非影響整體平衡性，不然對其他地區不公平。今天的說法等於打臉2個月前的自己。