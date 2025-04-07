快訊

麥當勞打工疑遭性侵案不起訴 少女父不解：司法不公、保護有錢人

朝野共商國是…柯建銘唱獨角戲40分鐘 還扯川普搞全球大罷免

美關稅大刀重挫台股 國安基金啟動？政府表態了

聽新聞
0:00 / 0:00

2個月前才稱「要有平衡性」台鐵將研擬花東票價專屬優惠

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
總經理馮輝昇針對花東地區優惠表示，行政院前2周有函示，因此針對花東居民擬定彈性票價等優惠措施，詳細時程表及方案內容須經內部研議後再公開，後續確定方案就會對外說明。記者胡瑞玲／攝影
總經理馮輝昇針對花東地區優惠表示，行政院前2周有函示，因此針對花東居民擬定彈性票價等優惠措施，詳細時程表及方案內容須經內部研議後再公開，後續確定方案就會對外說明。記者胡瑞玲／攝影

行政院拍板台鐵票價平均調漲26.8％，新票價預計6月23日上路，立委莊瑞雄強調，考量東部交通特殊性及台鐵票價調漲對花東的影響，呼籲台鐵盡快提出花東票價專屬優惠。台鐵先前強調，票價調漲要有平衡性，否則對其他地區不公平，但交通部政務次長伍勝園今表示，會朝離峰時段給優惠方向進行，台鐵公司也說，行政院前2周函示，將研擬優惠措施。

立法院交通委員會今上午審議修法草案，立委莊瑞雄質詢時表示，台鐵此次票價調漲平均漲幅26.8％，雖對於持TPASS民眾沒有影響，但對於跨區通行的花東民眾來說負擔很大，呼籲台鐵應盡快研擬出花東專屬優惠，不僅可促進國內旅遊，也能減輕民眾出行的票價壓力。

伍勝園表示，目前票價調漲除採遞遠遞減外，考慮對於花東「在離峰時段給予優惠」 ，但還在研議中，會盡量給花東地區優惠，目前朝折扣、彈性票價方式來處理。

台鐵公司今下午召開記者會說明新票價時，總經理馮輝昇也針對花東地區優惠表示，行政院前2周有函示，因此針對花東居民擬定彈性票價等優惠措施，詳細時程表及方案內容須經內部研議後再公開，後續確定方案就會對外說明。

然而，台鐵今年2月5日在召開董事會通過票價費率記者會上，對於立委爭取花東地區專屬優惠表示，票價調漲要有平衡性，若花東需要特別運價，建議採花東基金補貼，而非影響整體平衡性，不然對其他地區不公平。今天的說法等於打臉2個月前的自己。

台鐵 票價 調漲

延伸閱讀

缺席會議無假單批史無前例 綠委怒衝周萬來辦公室撲空

綠委撕韓國瑜聲明 通過臨時提案將周萬來移送懲戒

影／沒收到周萬來請假通知？召委莊瑞雄批藐視國會

不讓綠委羞辱周萬來 韓國瑜硬起來：邀列席委員會請依法

相關新聞

2個月前才稱「要有平衡性」台鐵將研擬花東票價專屬優惠

行政院拍板台鐵票價平均調漲26.8％，新票價預計6月23日上路，立委莊瑞雄強調，考量東部交通特殊性及台鐵票價調漲對花東的...

雲林心生活協會讓舊衣變時尚 巧思裁縫送外賓深受喜愛

雲林心生活發展協會公益升級，號召中高齡婦人收集二手衣，運用裁縫巧手，加工改造成各類衣、飾、帽袋、圍巾生活手作紡品，精緻又...

最便宜卻總是被忽略！醫曝常喝「1飲品」 降低失智風險

常喝熱湯、手搖飲，就覺得有補足水分了嗎？營養醫學醫師劉博仁指出，手搖飲、熱咖啡中的水分固然存在，但它們同時也含有大量的糖及咖啡因，反倒讓身體流失更多水分，真正夠滋養身體與大腦的，其實是最單純、乾淨的「白開水」。

美對等關稅衝擊 彭啓明：將推台版CBAM增國際談判籌碼

美國總統川普於美東時間2日宣布對貿易夥伴課徵對等關稅，今逢連假首日開盤，台股今重跌2065.87點，全球股市也一片大慘。...

林業保育署嘉義分署長李定忠接任 原分署長張岱榮陞副署長

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天喜氣洋洋，原任分署長張岱榮陞林業保育署副署長，原副分署長李定忠接任分署；受邀觀禮的嘉義...

台鐵票價6月23日調漲 「這天起」購買車票就算新票價

台鐵對號座被占位或擠到上不了車的事件層出不窮，不少民眾抱怨，台鐵將縮短電子票證可搭乘的里程，從70公里縮短至50公里範圍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。