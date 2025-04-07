林業保育署嘉義分署長李定忠接任 原分署長張岱榮陞副署長

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天喜氣洋洋，原任分署長張岱榮陞林業保育署副署長，原副分署長李定忠接任分署；受邀觀禮的嘉義市長黃敏惠表示，期望高鐵、台鐵、林糖、糖鐵與輕軌「五軌搬運」為區域發展注入新動能，帶動雲嘉嘉南整體經濟發展。

市長黃敏惠表示，嘉義市與林業發展關係密展，阿里山與嘉義市的關係猶如臍帶般緊密，林業帶來的不僅是環境的涵養，更是城市文化與經濟的重要養分。林業奠定嘉義市木都1.0基礎，現在推動木都3.0，打造具特色的城市風貌，即使是高樓大廈，也能融入木構與自然元素，讓嘉義城市風貌展現溫度與文化深度，不僅看見嘉義市的發展，也反應嘉義市與林業的連結。

黃敏惠表示，嘉義市是阿里山林業鐵路起點，每年吸引許多觀光客前來，希望中央盡速推動連結高鐵與台鐵之間的輕軌建設，相信高鐵、台鐵、林糖、糖鐵與輕軌在嘉義市交會，「五軌搬運」將為區域發展注入新動能，帶動雲嘉嘉南整體經濟發展。

新任嘉義分署長李定忠為嘉義大學森林研究所碩士，曾任原行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處課長、秘書，及台東林區管理處副處長，並於2017年接任嘉義林區管理處副處長及改制後副分署長。在任期間，積極協助張分署長推動嘉義分署各項業務，屢創佳績。致力於阿里山森林遊樂區的規畫與整建，有效管理園區攤販，建置入園分流預約系統，緩解人車集中入園，並以「阿里山國家森林遊樂區遊園車服務營運移轉案」榮獲民間參與公共建設金擘獎，成功導入智慧電動遊園車服務，落實綠能產業理念。此外，督導「檜意森活村歷史建築修復工程」，成功打造全國首座森林文創主題園區，展現其在森林資源管理上的專業與執行力。