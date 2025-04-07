最便宜卻總是被忽略！醫曝常喝「1飲品」 降低失智風險

常喝熱湯、手搖飲，就覺得有補足水分了嗎？營養醫學醫師劉博仁指出，手搖飲、熱咖啡中的水分固然存在，但它們同時也含有大量的糖及咖啡因，反倒讓身體流失更多水分，真正夠滋養身體與大腦的，其實是最單純、乾淨的「白開水」。

醫師劉博仁日前在臉書粉專提到，人體約有60%是水組成的，而大腦的含水量超過70％，當身體缺水時，不只身體會卡卡的，連大腦也會跟著變遲鈍、退化。有些人會認為，每天喝的手搖飲、熱湯甚至是咖啡當中，都有水的存在，但它們同時也含有大量鹽分、糖分，這反倒容易對身體造成反效果。

口渴時才想到要喝水？這個觀念其實並不正確。劉博仁表示，當自己感覺到渴的那一刻，身體早已處在輕度脫水的狀態，即使只是缺水2%，就足以讓大腦的記憶力、專注力和反應速度明顯下降，長期喝水不足，甚至會加速大腦的老化，增加失智風險。

缺水的表現不只有口乾舌燥，還可能讓自己出現頭昏腦脹、情緒低落、注意力不集中、便秘、代謝變慢、皮膚乾燥等症狀。

劉博仁也建議成年人每天應喝足2000毫升的水，尤其是早上起床後、兩餐之間、運動後、下午精神疲倦時，都是補水的黃金時段。如果容易忘記喝水，也可以設定手機提醒，或隨身攜帶水瓶，養成喝水的好習慣，「水是最便宜、最容易取得的健康資源，卻最容易被忽略。別等身體出狀況才想起來補救」。