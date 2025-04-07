雲林心生活協會讓舊衣變時尚 巧思裁縫送外賓深受喜愛

雲林心生活發展協會公益升級，號召中高齡婦人收集二手衣，運用裁縫巧手，加工改造成各類衣、飾、帽袋、圍巾生活手作紡品，精緻又獨特，不會撞衫，優質的循環經濟再製產品，才在網路平台萌芽，即獲來自歐美各國的國際智慧城市組織（ICF）讚譽有加，詢問度爆表。

雲林縣心生活發展協會推動「減碳新生活、衣起做環保」計畫，將二手衣透過巧妙設計，重新打造各類生活紡織品，還有寵物專用款，其中以「百家被」拼接技法，結合台灣藍鵲為主題，設計出超有幸福感的圍巾，每個物件都是唯一，不怕撞衫廣受好評，雲林縣府更用來餽贈外賓的禮品。

該協會總幹事蔡嘉琪說，該協會設在北港鎮，早年北港有農業、造紙和成衣等3大產業，隨時代變遷，造紙業關廠，成衣業沒落，協會去年執行「衣」計畫並配合勞動部多元就業方案，引介多位熟稔縫紉的長輩進駐，一展裁縫專長，精緻手藝和巧思，件件作品美到沒話說。

「再生品勝過百貨公司A貨！」全靠5名裁縫師的巧手，把雲林復健協會回收的二手衣，及紡織廠捐贈的閒置布料、窗廉或B級服飾，重新加工裁剪，轉化成各式帽子、購物袋、零錢包、圍巾、小飾等，還有各式可愛的毛小孩飾品，每回展售總讓人愛不釋手，訂單紛至沓來。

雲林縣府日前邀多國人士組成的國際智慧城市組織（ICF）到雲林舉行城市論壇，縣府即以該協會手工製造的圍巾和雙面漁夫帽作為禮品，深受喜愛，當外賓得知禮品均是回收再製的二手紡品，無不讚嘆不已，更不敢相信是出自5名婦人的手藝。

蔡嘉琪說，傳統「百家被」拼布工法，象徵得到百家百戶的祝福，裁縫師將不同布料拼接，結合台灣藍鵲主題設計出幸福傳承的圍巾，及素、花雙面的漁夫帽可搭配不同服飾，一帽兩用，讓自己更出色，帽飾也採用磁吸設計，方便拆卸，可有可多用途，每個物件背後都隱含著心生活的幸福感，才能人見人愛。

她說，所有二手衣或布料全都清洗整燙和紫外線殺菌，基於衛生內裡材料均以全新布料縫製，既符合循環經濟也讓人使用安心。協會販售再生商品自籌營運財源，因著重商品再設計，符合減塑，最近初上網路平台，詢問度即爆表，協會以微薄收入支付成本，其餘用來公益扶弱。