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雲林心生活協會讓舊衣變時尚 巧思裁縫送外賓深受喜愛

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林心生活發展協會推動減碳「衣」起做環保，運用二手衣再造各種精緻的生活紡織品，深受喜愛並兼做公益，成為循環經濟典範。記者蔡維斌／攝影
雲林心生活發展協會推動減碳「衣」起做環保，運用二手衣再造各種精緻的生活紡織品，深受喜愛並兼做公益，成為循環經濟典範。記者蔡維斌／攝影

雲林心生活發展協會公益升級，號召中高齡婦人收集二手衣，運用裁縫巧手，加工改造成各類衣、飾、帽袋、圍巾生活手作紡品，精緻又獨特，不會撞衫，優質的循環經濟再製產品，才在網路平台萌芽，即獲來自歐美各國的國際智慧城市組織（ICF）讚譽有加，詢問度爆表。

雲林縣心生活發展協會推動「減碳新生活、衣起做環保」計畫，將二手衣透過巧妙設計，重新打造各類生活紡織品，還有寵物專用款，其中以「百家被」拼接技法，結合台灣藍鵲為主題，設計出超有幸福感的圍巾，每個物件都是唯一，不怕撞衫廣受好評，雲林縣府更用來餽贈外賓的禮品。

該協會總幹事蔡嘉琪說，該協會設在北港鎮，早年北港有農業、造紙和成衣等3大產業，隨時代變遷，造紙業關廠，成衣業沒落，協會去年執行「衣」計畫並配合勞動部多元就業方案，引介多位熟稔縫紉的長輩進駐，一展裁縫專長，精緻手藝和巧思，件件作品美到沒話說。

「再生品勝過百貨公司A貨！」全靠5名裁縫師的巧手，把雲林復健協會回收的二手衣，及紡織廠捐贈的閒置布料、窗廉或B級服飾，重新加工裁剪，轉化成各式帽子、購物袋、零錢包、圍巾、小飾等，還有各式可愛的毛小孩飾品，每回展售總讓人愛不釋手，訂單紛至沓來。

雲林縣府日前邀多國人士組成的國際智慧城市組織（ICF）到雲林舉行城市論壇，縣府即以該協會手工製造的圍巾和雙面漁夫帽作為禮品，深受喜愛，當外賓得知禮品均是回收再製的二手紡品，無不讚嘆不已，更不敢相信是出自5名婦人的手藝。

蔡嘉琪說，傳統「百家被」拼布工法，象徵得到百家百戶的祝福，裁縫師將不同布料拼接，結合台灣藍鵲主題設計出幸福傳承的圍巾，及素、花雙面的漁夫帽可搭配不同服飾，一帽兩用，讓自己更出色，帽飾也採用磁吸設計，方便拆卸，可有可多用途，每個物件背後都隱含著心生活的幸福感，才能人見人愛。

她說，所有二手衣或布料全都清洗整燙和紫外線殺菌，基於衛生內裡材料均以全新布料縫製，既符合循環經濟也讓人使用安心。協會販售再生商品自籌營運財源，因著重商品再設計，符合減塑，最近初上網路平台，詢問度即爆表，協會以微薄收入支付成本，其餘用來公益扶弱。

協會理事長白繼祥也說，更多巧思產品將陸續推出，不僅可幫助工廠去化剩貨，解決家庭舊衣，讓廢衣也能變時尚，呈現衣物背後每個故事，一起為地球添色彩。

雲林縣政府以雲林心生活精心設計的圍巾、提袋等各種生活紡品，均出自多元就業熟稔縫紉的婦人巧手，深受喜愛。記者蔡維斌／攝影
雲林縣政府以雲林心生活精心設計的圍巾、提袋等各種生活紡品，均出自多元就業熟稔縫紉的婦人巧手，深受喜愛。記者蔡維斌／攝影
利用二手衣作材料，製作出雙花色的漁夫帽，可一帽當兩帽用，變化穿搭，圍巾更以傳統「百家被」拼布工法製成，深受喜愛。記者蔡維斌／攝影
利用二手衣作材料，製作出雙花色的漁夫帽，可一帽當兩帽用，變化穿搭，圍巾更以傳統「百家被」拼布工法製成，深受喜愛。記者蔡維斌／攝影
寵物飾品或圍巾可客製化，每回展售十分搶手。記者蔡維斌／攝影
寵物飾品或圍巾可客製化，每回展售十分搶手。記者蔡維斌／攝影
雲林縣政府以雲林心生活精心設計的二手衣製品餽贈外賓，圍巾、提袋等生活紡品，連外賓都驚讚不已，十分喜愛。圖／雲林縣府提供
雲林縣政府以雲林心生活精心設計的二手衣製品餽贈外賓，圍巾、提袋等生活紡品，連外賓都驚讚不已，十分喜愛。圖／雲林縣府提供
雲林縣政府以雲林心生活精心設計的二手衣製品餽贈外賓，圍巾、提袋等生活紡品，連外賓都驚讚不已，十分喜愛。圖／雲林縣府提供
雲林縣政府以雲林心生活精心設計的二手衣製品餽贈外賓，圍巾、提袋等生活紡品，連外賓都驚讚不已，十分喜愛。圖／雲林縣府提供
雲林縣政府以雲林心生活精心設計的二手衣製品餽贈外賓，圍巾、提袋等生活紡品，連外賓都驚讚不已，十分喜愛。圖／雲林縣府提供
雲林縣政府以雲林心生活精心設計的二手衣製品餽贈外賓，圍巾、提袋等生活紡品，連外賓都驚讚不已，十分喜愛。圖／雲林縣府提供

圍巾 雲林

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