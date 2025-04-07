台鐵票價6月23日調漲 「這天起」購買車票就算新票價

台鐵對號座被占位或擠到上不了車的事件層出不窮，不少民眾抱怨，台鐵將縮短電子票證可搭乘的里程，從70公里縮短至50公里範圍，台鐵總經理馮輝昇今宣布，台鐵新票價將於4月23日公告、6月23日實施，「自5月26日起，購買6月23日以後的車票就是新票價」，同時電子票證里程縮減也同步上路。

台鐵公司今下午召開「票價合理化記者會」，總經理馮輝昇說明，台鐵董事會今年2月5日拍板通過票價調漲案，平均漲幅26.8％，通過後送至交通部費率審議委員會，經審查後於2月21日通過，交通部並轉呈行政院，行政院於3月28日核定票價調漲方案，預計4月23日公告新票價、6月23日新票價上路，北高自強號票價從824元漲到975元，千元有找，北花自強號票價從440元漲至583元。

台鐵營業處長陳榮彬補充，票價漲幅費率採遞遠遞減計算，每公里約1.42元至3.39元，使用TPASS旅客完全不受影響，盼短程旅客不受影響、中程價格仍保有競爭力、長程遞遠遞減，新票價於4月23日公告、4月中下旬開放官網查詢新票價、6月23日新票價實施，民眾5月26日起，購買6月23日以後的車票皆為新票價。

馮輝昇進一步指出，電子票證可搭乘里程也從6月23日起，從70公里縮減至50公里，以解決大量通勤旅客造成PP自強號車廂壅擠，導致購票民眾不易擠入車廂、找到座位的問題。

此外，馮輝昇表示，台鐵每年都會有1次大改點，這次配合新票價上路，規畫於6月25日對外公開改點班表，提供民眾合理運輸時間，也針對旅客搭乘需求較大的站點，投入大編車輛以滿足旅客需求，盼吸引更多民眾搭乘台鐵。