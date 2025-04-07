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台鐵新票價 TPASS通勤族不受影響、常客享優惠

中央社／ 台北7日電

台鐵公司將於6月23日實施新票價，今天下午舉行記者會對外說明。台鐵總經理馮輝昇說，新票價對TPASS通勤族不受影響、常客享優惠。

馮輝昇說，台鐵票價合理化方案是在3月28日獲行政院核定，新票價採用遞遠遞減各運距區間各等級，包括：區間車、莒光號、自強號）列車運價率，每延人公里新台幣1.42元至3.39元；貨運每延噸公里基本費率2.54元，4月23日對外公告，6月23日（乘車日）起實施。

馮輝昇表示，這次票價調整，考量短途票價合理可接受，並減少民眾日常負擔，所以TPASS、常客優惠、電子定期票等措施，短程通勤、通學旅客將不受影響。

台鐵營運處長陳榮彬補充說明，針對沒有購買TPASS及跨區旅客，台鐵也提供常客優惠措施，每月使用11次以上可享有最高8折優惠，若加入TPASS 2.0方案還可獲得加碼優惠，試算後短程區間仍較捷運、市區公車便宜，確保民眾一般日常通勤負擔降到最低。

馮輝昇說，為減輕對中長程旅客的影響，這次票價合理化方案實施遞遠遞減訂價制度，票價也較高鐵及國道客運便宜，台鐵仍為旅客高CP值的運具選擇。

馮輝昇說，這次票價調整的整體報酬率為0.36%，每年可增加客運收入47.15億元，貨運收入7.58億元。

據台鐵試算，票價調漲後，短程區間仍較捷運、市區公車便宜，例如台北到板橋區間車從15元調高至22元，中長程票價在遞遠遞減策略下，也較台灣高鐵及國道客運便宜，自強號台北到新左營從824元調為975元，台北到高雄從843元調為994元，調漲後都仍在千元以下。

台鐵發布新聞稿，台鐵持續投入新車隊，總數將達1307輛，充分增加運能，方便旅客訂票搭乘。另接續啟用新觀光車隊，推動軌道觀光。各場站將更新列車資訊系統（TIDS）及新型閘門系統，優化無障礙設施及指標系統，便利旅客乘車，發展智慧鐵道系統，強化安全防護與效能。

TPASS 台鐵 票價

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