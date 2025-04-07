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台鐵票價30年首漲 總經理內部信勉如期6/23上線

中央社／ 台北7日電
台鐵新票價6月23日實施，這是台鐵30年來首次調漲。聯合報系資料照
台鐵新票價6月23日實施，這是台鐵30年來首次調漲。聯合報系資料照

台鐵票價6月23日實施，這是台鐵30年來首次調漲。台鐵總經理馮輝昇寫給員工一封信，他表示，票價調整是台鐵永續發展的重要里程碑，大家一努力，確保新票價如期如質上線。

馮輝昇表示，台鐵公司自去年正式成立以來，一直致力於提升安全、準點與服務品質，為旅客提供更優質的運輸服務體驗。

馮輝昇提到，台鐵票價自民國84年調整以來，已30年未曾變動，30年來物價指數大幅上漲，票箱收入難以支應營運成本，公司營運不能只靠同仁的使命與熱情支撐，今年再次提出票價合理化調整方案，3月28日已獲得行政院核定，將於6月23日（乘車日）起實施新票價。

馮輝昇說，這次票價調整將使台鐵的財務體質更健全，讓公司能夠有更充裕的資源投入到設施設備的改善、車輛維修的強化、安全管理機制的落實，及對於執勤環境與福利待遇的提升。

馮輝昇表示，這次票價調整不僅是台鐵永續發展的重要里程碑，也顯示台鐵過去的努力獲得政府與社會大眾的支持，更是台鐵提升服務品質的契機。台鐵將持續精進票務系統、更新列車資訊系統（TIDS）及閘門旅運服務設備、升級車站及列車無障礙設施、推動鐵道觀光，並引進新型車輛，發展智慧鐵道系統，滿足旅客需求及提升運輸效能。

馮輝昇說，日前已責成營業處及系統承商儘速辦理票務系統程式修改及測試，相關程序正在緊鑼密鼓進行中。同時，公司將於4月15日起，進行北、中、南、東巡迴教育訓練，提供現場工作指引及操作手冊，強化服務意識與專業技能。

馮輝昇請員工一起為台鐵這次改革努力前行，共同確保票價調整能如期如質上線。他表示，隨著公司營運狀況的改善，台鐵將逐步提升員工的福利與待遇，讓大家在更安心的環境下工作。

馮輝昇對員工說，安全與服務是台鐵的核心價值，票價調整只是台鐵改革的一部分，仍有許多努力的空間，期望大家能夠秉持專業與熱誠，全力以赴，共同迎接這次改革所帶來的機遇，讓大家攜手努力，為旅客提供更安全、準點、優質的服務，打造一個嶄新的台鐵，邁向黃金10年的幸福企業。

台鐵 票價

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