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勞動部多元陪伴試辦計畫上路 6家公益團體提供服務

中央社／ 台北7日電

勞動部勞動力發展署發布新聞稿表示，「多元陪伴照顧服務試辦計畫」今天上路，目前全台北、中、南、東共有6家公益團體提供服務，開放官網線上預約全額自費服務。

勞動部說明，如果家中有突發狀況需要幫手陪伴照顧，可立即提出申請，期藉由提供彈性、多元服務使勞動者安心就業，不因照顧家人而退離職場。

勞動部指出，包括長輩臨時有狀況卻找不到生活協助人力；外籍家庭看護空窗期請假返國、短期需要人力；家人手術或病後需要急性後期生活協助等。為回應民眾「臨短急」服務需求，已核定6家成立5年以上具照顧服務專業的公益團體，聘用本國及外籍陪伴服務工作者。

勞動部補充，如民眾家中已聘有家庭看護移工、被看護者屬長照等級第2級至第8級者，有臨時、短期、緊急照顧需要，可優先使用有政府補助的「擴大外籍看護工家庭使用喘息服務」或「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務」計畫，二者合計每年最高可達52天。

勞動部表示，「若擴大喘息及短期照顧52天補助時數已用滿，仍有臨時、短期、緊急照顧需要，也可自費使用本計畫服務。」

勞動部說明，推動多元陪伴照顧政策目的之一，是讓有照顧專業及聘僱管理移工能力的公益團體成為雇主，負責僱用及訓練本國及外籍陪伴服務員，以一對多的照顧模式，幫助有緊急照顧需要的家庭，或出院有臨時短期服務需求者。

勞動部指出，不但可快速找到幫手，依自身需要安排時間及服務內容，且無須擔負管理責任，增加民眾多元選擇，也可創造更大的服務彈性。

目前6家公益團體，包括服務雙北市的「中華民國紅心字會」，服務台中地區的「私立永信社會福利基金會」及「台中市私立童庭社會福利慈善事業基金會」，服務南投、彰化、台中的「南投縣新媳婦關懷協會」，服務台南、高雄、屏東的「台灣萬人社福協會」，服務宜蘭、花蓮、台東的「花蓮縣家庭照顧者關懷協會」。

勞動部表示，試辦計畫上路後，將持續傾聽各界聲音及蒐集意見，並滾動檢討修正、精進。

勞動部 外籍看護

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