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嘴饞總不受控？營養師曝戒不掉零食4原因：會越吃越多

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師指出戒不掉零食可能是因為四種原因導致。 示意圖／ingimage
營養師指出戒不掉零食可能是因為四種原因導致。 示意圖／ingimage

再吃一口就好？許多人減肥時總是沒辦法控制自己的嘴，營養師品瑄在Instagram粉絲專頁指出其實可能不是你沒有意志力，而是被四種原因干涉了。其實零食不是健康的敵人，「沒意識地吃」才是，透過三步驟一起找回「選擇」的自由！

你是否常常對自己說「這真的是最後一包了」，結果下一秒又忍不住把更多零食放到嘴裡？品瑄表示「多巴胺、壓力、零食的口味設計、環境」可能是使你停不下來的原因！

戒不掉零食的四種原因：

一、多巴胺

品瑄指出，人在快樂吃零食時腦內會分泌很多「多巴胺」，心情變得很好導致越吃越多。

二、壓力太大

品瑄表示人在壓力大或無聊時，身體會比較焦慮，導致「嘴巴很想動」。

三、黃金比例

為了讓你掏出錢買，商家一定會做出鹽、油、糖比例完美的零食，讓你越吃越涮嘴。

四、環境因素

如果一直在一個充滿零食餅乾的環境，這樣容易刺激慾望與衝動。

那麼到底該怎麼戒零食呢？品瑄建議三種方法：

一、眼不見心不亂

別讓零食出現在眼前，看到好吃的東西自然自制力就會弱，品瑄建議零食盡量別買或放越遠越好。

二、用健康食物代替

現代人生活壓力大，品瑄建議可以買一些健康食物備著，如堅果、水果等等。

三、找到滿足感

不一定要以食物代替，品瑄指出「多多運動、交朋友、出去玩」都是取代吃零食的好選擇。

營養師 零食

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